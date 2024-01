Vigor all’ultimo respiro, Tomba regala un punto

VIGOR

1

CHIETI

1

VIGOR (4-3-3): Barzanti 6, Mancini 6,5, Tomba 7, Magi Galluzzi 6, Scheffer 6,5, Romizi 6 (32’st Zammarchi 6,5), Gambini 7, Baldini 6 (43’st Vrioni s.v.), Kerjota 7, Pesaresi D. 6 (17’st Broso 6), Balleello 6 (21’st Serfilippi 6).

All. Clementi 6,5

CHIETI (4-3-1-2): Vitiello 7, Tortora 6 (44’st Caterino s.v.), Conson 6,5, Vesi 6, Laziz 5, Forgione 7 (44’st Gaye s.v.) Castellano 5,5, Gatto A. 6 (29’st Sueva 6), Mazzei 6 (29’st Cuciniello 6), Ardemagni 5,5, Di Sabatino 6 (39’st Esposito s.v.). All. Iezzo 5,5

Arbitro: Dasso di Genova

Reti: 34’st Forgione (C ), 46’ st Tomba (V)

Note: Spettatori 1300 circa. Ammoniti: Tortora ( C), Scheffer (V). Espulso Laziz (C )

La sconfitta sarebbe stata una punizione ingiusta. Nel finale però Tomba stacca di testa, pareggia e mette d’accordo tutti. Il solito indomito carattere permette alla Vigor di aggiustare una situazione che sembrava compromessa. Indubbiamente però cedere il passo ad un Chieti decisamente poco convincente sul piano tattico non avrebbe reso giustizia alla prestazione dei rossoblu. Un pomeriggio freddo, dove a farla da padrone è la nebbia. Scarsa visibilità in campo, ancor meno sugli spalti, ma nulla può scalfire le motivazioni delle due contendenti. La Vigor riesce a mostrare tutte le sue qualità, in fase di palleggio e nella costruzione, il Chieti invece fatica.

La cronaca: il primo squillo della gara è della Vigor, un pallone scodellato in area diventa un invito a nozze per Scheffer che di testa impatta bene, ma deve fare i conti con i riflessi dell’ottimo Vitiello. Ancora Vigor, stavolta con Kerjota che lascia partire una conclusione a giro velenosissima che Vitiello toglie dall’incrocio dei pali. La reazione del Chieti si materializza con una conclusione di Gatto, nella sua traiettoria c’è Mancini che devia in angolo. Ci provano ancora i teatini, stavolta con Di Sabatino che sfrutta bene la sponda di Ardemagni, la conclusione però finisce alle stelle.

Nella ripresa il Chieti scende in campo con maggiore convinzione, prima Forgione poi Conson provano a sorprendere Barzanti, ma la mira non è delle migliori. Il secondo tempo ricalca l’andazzo della prima frazione: buon ritmo, ma poche occasioni nitide. Un equilibrio che il solito Kerjota prova a spezzare con un bel tiro dalla distanza che esce a lato. La Vigor subisce una doccia freddissima poco dopo la mezz’ora del secondo tempo: sugli sviluppi di un corner, Forgione trova lo spunto giusto per sorprendere Barzanti e portare avanti i neroverdi.

La Vigor reagisce, attacca a testa bassa e, complice l’espulsione di Laziz, gli sforzi vengono premiati a tempo scaduto grazie al colpo di testa di Tomba che evita una sconfitta che sarebbe stata davvero immeritata.

Nicolò Scocchera