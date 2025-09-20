Vigor, arriva il Sora: possibile turnover

La Vigor non dovrebbe presentare grossi stravolgimenti, eppure con il turno infrasettimanale dietro l’angolo, pensare a un po’ di turnover non è utopia. Mister Beppe Magi scioglierà i suoi dubbi questa mattina, al termine della rifinitura, di certo però sa bene che sottovalutare il Sora sarebbe un errore fatale.

De Feo e Braconi non sono ancora al meglio a causa dei noti problemi fisici (dolore inguinale per l’attaccante campano, fastidio al retto femorale per Braconi), tuttavia rispetto ad una settimana fa Magi ha a disposizione giocatori più adatti al suo modulo, ovvero il 4-3-3.

Tonelli è tornato pienamente operativo, non è escluso, inoltre, un impiego dal primo minuto del giovane Nicholas Caprari, ufficializzato poche ore fa dal club di Senigallia. L’ex Castelfidardo ha talento ed una gran voglia dimostrare alla Vigor che ha fatto bene a credere in lui. Magi potrebbe sfruttare questa carica, ma da allenatore esperto quale è non vuole neppure caricare eccessivamente di aspettative l’esordio del promettente attaccante che, al di là di ogni valutazione preliminare, è partito con il piede giusto come si è visto negli allenamenti con i nuovi compagni.

C’è da aspettarsi una Vigor equilibrata, proprio come quella ammirata contro il Giulianova. Dall’altra parte però c’è il Sora, da sempre un avversario ostico per i senigalliesi: al momento i bianconeri hanno strappato solo un punto, conquistato davanti al pubblico amico nel pirotecnico 3-3 di una settimana fa contro il Chieti. Eppure la classifica non deve trarre in inganno, la squadra di mister Schettino ha ottime qualità ed un potenziale offensivo di tutto rispetto.

Il nome più altisonante della rosa laziale è quello di Marcello Trotta, attaccante con oltre 300 presenze nel professionismo.

Per lui esperienze in massima serie con Crotone e Sassuolo, ma anche in Premier con Watford e Fulham. Un curriculum di tutto rispetto per il leader carismatico di una formazione che nella spiaggia di velluto cerca continuità. Tra le vecchie conoscenze del girone F c’è anche Laukzemis, portiere lituano classe 2005, lo scorso anno avversario dei rossoblù nell’Ancona di Gadda. Tra gli osservati speciali c’è anche Vono, autore di un gol da antologia pochi giorni fa, che è valso il momentaneo pareggio nella sfida del "Tomei" contro i teatini. Il Sora è versatile, competitivo e proprio come la Vigor cerca continuità. Magi è avvertito: vietato abbassare la guardia.

Nicolò Scocchera