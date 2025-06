Vigor attende la decisione di Beppe Magi per il ruolo di allenatore

Ancora qualche ora e la Vigor saprà se Beppe Magi sarà o meno il suo allenatore. L’allenatore pesarese si è preso qualche giorno di riflessione, ma il termine ultimo rimane il weekend, come sottolineato dal direttore sportivo Roberto Moroni che in caso di risposta affermativa potrà portare avanti le pratiche legate ai rinnovi, oltre al capitolo nuovi acquisti. In caso contrario dovrà scattare il famoso piano B.

La società vigorina ha fatto capire senza troppi giri di parole che l’ex allenatore di Maceratese e Gubbio è la prima scelta: doti umane, risultati ed ottima conoscenza dell’ambiente hanno fatto la differenza.

Per alcuni appassionati la decisione di definire Magi "prima scelta", senza aver prima ottenuto la firma sul contratto, è apparsa incauta, altri invece fantasticano e via social azzardano nomi di possibili calciatori che Magi vorrebbe al proprio fianco.

Voci appunto, sul primo punto però, il ds Moroni è stato chiaro: "Abbiamo atteso la fine degli impegni ufficiali di mister Magi prima di formulare un’offerta e proporre un valido progetto – dice -. Passaggi molto semplici e lineari, proprio come le nostre intenzioni. Tantissimi tecnici si sono candidati nelle ultime settimane, quella di Senigallia è una piazza appetibile. Ovviamente la società fa le sue valutazioni e non ho difficoltà ad ammettere che oltre a Magi avevamo pensato anche ad altri profili".

Tra questi ci sono Fucili e Giuliodori, molto apprezzati dall’ambiente, tuttavia Moroni ha puntato forte sin da subito sull’ormai ex tecnico del Montecchio.

"La società sta lavorando bene, con la massima serietà… A Magi ho detto questo – conclude Moroni -. Non avremo budget ed ambizioni de L’Aquila, ma la Vigor allestirà una squadra competitiva. Credo sia opportuno presentarsi ai nastri di partenza con maggiore prudenza rispetto alla passata stagione".

L’attesa continua ad alimentare i dubbi dei tifosi più diffidenti che attendono il nero su bianco, ma sembra evidente che nelle prossime ore si saprà qualcosa in più.

Capitolo calciatori: Kone è sempre ambitissimo da club professionistici, su tutti la Fiorentina, mentre non sono affatto tramontate le voci su un possibile addio di capitan Pesaresi, cercato dal Gaeta in Eccellenza. Per quanto riguarda i movimenti in entrata, rimane forte la suggestione di un possibile ritorno in rossoblu di Matteo Baldini, ma tutto dipenderà dalle volontà del nuovo tecnico che deciderà di sposare il progetto vigorino.

Nicolò Scocchera