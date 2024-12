Vigor, attenta alle trappole

La Vigor riprende ad allenarsi, con la testa al campionato ed un velo di preoccupazione per Gabbianelli, alle prese con un infortunio al ginocchio. Prossima fermata: il Notaresco, da sempre cliente scomodissimo per i rossoblu di Senigallia. La compagine abruzzese non sta certo vivendo un momento particolarmente sereno: con 11 punti in classifica, al netto di sole 2 vittorie, il Notaresco è il fanalino di coda del girone F. Sarebbe però un errore fatale sottovalutare Arrigoni e compagni, nonché una società che negli anni ha dimostrato di riuscire a conservare la categoria con le unghie e con i denti. È vero che il Notaresco non trova la via del gol con facilità, i 10 gol realizzati sino ad oggi rendono la squadra abruzzese il peggior attacco del campionato insieme alla Fermana, ma la difesa ha dimostrato di saper disinnescare anche gli attacchi più temibili.

Rimanendo nella sfera delle statistiche, la Vigor è ancora la seconda miglior difesa del girone con 11 gol subiti, stesso dato dell’Ancona, seconda solo alla Samb. Ogni partita però è una storia a sé ed ogni passo falso può costare molto caro. "Dobbiamo rimanere concentrati, l’obiettivo è ritrovare la vittoria, ma cosa ancor più importante correggere gli errori che hanno caratterizzato il nostro cammino sinora – lo dice senza giri di parole il direttore sportivo di Senigallia Roberto Moroni – In questo campionato non ci sono partite facili, l’equilibrio regna sovrano e sarà così fino alla fine".

Alla ripresa degli allenamenti la Vigor torna in campo motivata, con un pizzico di rammarico per la vittoria sfumata al 92esimo contro l’Atletico Ascoli e con non poca preoccupazione sulle condizioni di Gianmarco Gabbianelli. È ancora presto per i verdetti, nei prossimi giorni la risonanza svelerà la tipologia dell’infortunio ed i tempi di recupero, ma è innegabile che tutto ruoti intorno alle condizioni di salute dell’ex centrocampista del Rimini.

Si apre intanto ufficialmente il mercato, una finestra invernale che arriva al momento giusto per la Vigor. La pista più calda rimane quella dell’attaccante e porta a Tenkorang. L’ex Fano, ora al San Marino, è un centravanti ed andrebbe a dar man forte a Pesaresi. Non è detto però che la società non decida di cambiare strategia in caso di lunga assenza di Gabbianelli, un’eventualità che nessuno vuole prendere in considerazione, nella speranza che il giocatore si ristabilisca in tempi rapidi.

Nicolò Scocchera