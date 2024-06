Vigor, avanti senza voli pindarici. Ahmet Fall sarà il nuovo Kerjota?

A Senigallia si parla tanto di Robert Lewis ed ancora a lungo se ne parlerà. Le esternazioni del legale newyorkese, nuovo ceo della Vigor, in occasione della presentazione ufficiale di giovedì scorso non hanno lasciato indifferenti i tifosi rossoblu.

La chiara volontà di approdare in Serie C ha generato grande entusiasmo nei social dedicati al club, ma anche alcune perplessità. Il timore di fare il passo più lungo della gamba è legittimo, il club ne è consapevole per questo ha rassicurato tutti ribadendo che l’approdo nel professionismo rappresenterebbe il coronamento di un ponderato lavoro di programmazione.

Sognare è lecito, ma le differenze tra Serie D e C sono abissali perciò solo il tempo darà risposte concrete. Al di là dei dubbi, il club vuole vincere nel segno della continuità, senza snaturare quello spirito di condivisione che si è creato negli anni.

Tutto passerà attraverso il CdA, composto da 8 membri: Lewis al vertice al fianco del presidente Federiconi, Meggiorin confermato amministratore delegato, mentre il nuovo direttore operativo è Christian Romagnoli, poi i consiglieri "Fefi" Goldoni, Cipriano Canonici, Luca Rossi e Riccardo Moroni. Esce dai vertici il vicepresidente Rino Frulla che rimane in veste di responsabile degli impianti. Rimangono al loro posto Loris Servadio, responsabile del settore giovanile e Roberto Moroni, il direttore sportivo. Ed a proposito di ds, c’è un mercato da completare. Molto è stato fatto, ma gli annunci inizieranno lunedì. "Ancora qualche giorno di pazienza - dice il presidente Franco Federiconi -. Stiamo costruendo una squadra valida, all’altezza della categoria. Tanti sono preoccupati per la partenza di Kerjota, non dimentichiamo però che grazie ai compagni, allo staff e all’ambiente Vigor è diventato il giocatore che oggi tutti ammirano. Noi siamo pronti a trovare il Kerjota del futuro". Tra i primi ad aver rinnovato il proprio contratto con la Vigor spiccano Denis Pesaresi, Roberto, Tomba e Magi Galluzzi, in standby Gambini, corteggiatissimo da L’Aquila, Baldini ed Alessandro Pesaresi, senpre molto apprezzato in Eccellenza. Non ancora definita la situazione di Marini, tuttavia, al di là della risposta del veterano, il club starebbe monitorando il mercato dei difensori.

Capitolo acquisti: Ferrara, D’Errico e Gonzalez sono le certezze in entrata ben avviati anche i contatti con De Angelis, ma tutto dipenderà dalle scelte di Gambini e Romizi.

Il nome più gettonato per l’attacco è Ameth Fall. Il giocatore senegalese, tra i più apprezzati in quarta serie, è in uscita dal Chieti dove ha chiuso la stagione con 11 reti e 5 assist.

Potrebbe essere lui il nome giusto per far dimenticare al popolo rossoblu Kerjota? Sognare è lecito.

Nicolò Scocchera