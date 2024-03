Vigor, beffa capitale. Roma City: 1-1 all’89’

CITY

CITY: Rimbu 7, Scognamiglio 7, Trasciani 6,5, Capece 5,5 (80′ Bekale SV), Cabella 6,5, Ferrante 5,5 (64′ Fradella 6), Irione 6, Battistoni 5,5 (57′ Bonello 6), Di Renzo 6,5, Sparacello 5,5 (64′ Ingretolli 6), Diniz 6. All. Maurizi 6

VIGOR SENIGALLIA: Roberto 6,5, Scheffer 6, Beu 6 (74′ Doria 6), Magi Galluzzi 5, Romizi 5,5 (56′ Gambini 6), Tomba 5,5, Kerjota 6, Capezzani 6 (69′ A.Pesaresi 6), D.Pesaresi 6,5 (60′ Broso 6), Baldini 6,5, Balleello 7. All. Clementi 6

Arbitro: Comito di Messina

Reti: 7’ Balleello, 44’ st Scognamiglio

Note – Ammoniti: Romizi, Scheffer, Doria. Espulso: Magi Galluzzi. Spettatori 200 circa, circa 40 ospiti

Pareggio beffa per la Vigor Senigallia, raggiunta allo scadere sull’1-1 dal Roma City in un importante scontro diretto. Con questo risultato la truppa di mister Clementi viene superata al quinto posto in classifica dal Notaresco.

La gara. Dopo il fischio d’inizio la partenza è tutta per la Vigor. Al 7’ gli ospiti sbloccano subito le ostilità: Balleello scatta sul filo del fuorigioco e con freddezza batte Rimbu per lo 0-1, con l’arbitro che convalida nonostante le proteste locali. La reazione del Roma City arriva al 16’: Di Renzo crossa per l’accorrente Cabella che di testa sfiora di un nulla il bersaglio grosso. Il primo tempo vive di fiammate, con Senigallia attenta a non concedere spazi: gli ospiti si confermano pericolosi in ripartenza, sfiorando il raddoppio ancora con Balleello in chiusura di primo tempo. Poco più tardi è Romizi ad impegnare Rimbu che salva nuovamente i capitolini.

Nel secondo tempo i padroni di casa provano ad aumentare i giri del motore a caccia del pareggio: al 50’ Di Renzo semina il panico, chiamando Roberto alla smanacciata sull’insidioso tiro-cross. La Vigor, però, è ancora pericolosissima in ripartenza: al 63’ bella trama che libera Capezzani, ancora una volta murato da un attento Rimbu. Si entra nel convulso finale, con entrambe le panchine che pescano forze fresche. Al 72’ il neo entrato Ingretolli colpisce di testa a botta sicura, chiamando Roberto ad un autentico miracolo che salva la Vigor. L’assalto finale del Roma City viene premiato a pochi secondi dal novantesimo: Scognamiglio controlla dal limite e, indisturbato, pesca l’eurogol che lascia di sasso Roberto per l’1-1 finale che beffa Senigallia (che resta anche in dieci per il rosso a Magi Galluzzi).