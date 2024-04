Vigor Brutto scivolone: playoff, ora si fa dura

UNITED

2

VIGOR SENIGALLIA

1

UNITED (4-3-3): Rossi; Ramires, Syku, Ndoj, Diodato; Caponi, Matteucci, Pellacani (16’st Soumahoro); Sylla (19’st Ferrara), Maio (48’st Tonelli), Fallou (44’st Chiesa). A disp.: Bulgarelli, Diambo, Mesisca, Carpentieri, Moray. All.: Utro

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Roberto; Beu, Magi Galluzzi, Marini, Alessandroni (31’st Doria); Romizi, Mancini (11’st Gambini), Baldini; Vrioni (19’st Baleello), D.Pesaresi (37’st Broso), Kerjota. A disp.: Barzanti, Tomba, Subissati, A.Pesaresi, Zammarchi. All.: Clementi

Arbitro: Vertrocchi di Sulmona

Reti: 13’ Kerjota, 30’ Fallou, 44’st Matteucci

Beffa Vigor Senigallia nell’incontro di ieri pomeriggio sul campo dello United Riccione. La squadra di mister Clementi è costretta a fermarsi davanti ad un 2 a 1 per i padroni di casa dopo essere passata in vantaggio al quindicesimo minuto del primo tempo con il gol di Kerjota, ma poi raggiunta e superata nel finale dal colpo di testa del bianco azzurro Matteucci. La squadra marchigiana esce comunque a testa alta dalla 33esima giornata di serie D perché ha saputo tenere a bada per gran parte dell’incontro un Riccione esuberante che dal fischio iniziale è partito subito all’attacco. Determinante l’errore nel secondo tempo di Pesaresi che tutto solo davanti all’estremo difensore romagnolo manda la palla a lato della porta e fa sfumare i sogni di vantaggio dei rosso blu. Subito United Riccione all’attacco al fischio di inizio e la Vigor è costretta a reagire spingendosi avanti e al 3’ minuto buca la rete di Rossi con il pallonetto di Mancini. Il guardalinee alza la bandierina: è fuorigioco e gol annullato.

La squadra ospite prende coraggio e finalmente al 13’ Kerjota sblocca la partita portando a termine al meglio un contropiede perfetto. Tutto da rifare quindi per i ragazzi di mister Utro, costretti a difendere a uomo per non vedersi aumentare lo svantaggio. I minuti scorrono e il Senigallia cerca di addormentare le azioni. Le speranze della squadra romagnola vengono però esaudite al 31’ quando da distanza ravvicinata Fallou insacca la sfera alle spalle del numero 1 marchigiano. Ripresa che vede alternare azioni di una e dell’altra squadra e non regala tante emozioni almeno fino al minuto 89 quando il colpo di testa di Matteucci regala il vantaggio ai padroni di casa. Tutto facile e partita blindata sul 2 a 1 per i padroni di casa. Per la Vigor Senigallia è la terza sconfitta di fila in queste ultime giornate di campionato di Serie D, a mister Clementi non resterà che rivedere la mentalità e gli schemi di gioco per riuscire ad ottenere un ipotetico quinto posto all’ultima giornata contro la Sambenedettese e un posto nei playoff.