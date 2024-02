Vigor Castelfidardo, c’è solo un punto

VIGOR

1

ELPIDIENSE CASCINARE

1

VIGOR : Lombardi, Romagnoli (34’ st Barigelli), Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Santoni, Pincini (12’ st Storani), Malaccari, Altobello (27’ st Gambacorta), Mosca, Rombini. All. Manisera.

ELPIDIENSE CASCINARE: Pedol, Mandorlini, Rapaccini, Catinari, Ciaramitaro, Salvati, Giandomenico (39’ st Tarulli), Marozzi, Cingolani (41’ st Micucci), Garbuglia (32’ st Amadio), Filippi (20’ st Tempestilli). All. Rossi.

Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno.

Reti: 4’ pt Rombini, 22’ st Cingolani.

Un punto nelle ultime due partite per la Vigor, che non va oltre il pareggio casalingo contro l’Elpidiense Cascinare. La formazione di Manisera parte bene e dopo una manciata di minuti scappa in vantaggio con Rombini con un gran tiro all’incrocio dei pali dal limite dell’area. Poco dopo lo stesso Rombini sfiora il raddoppio. Nel finale del primo tempo Pincini, servito da Rombini, impegna Pedol. Nella ripresa una Elpidiense più aggressiva e riesce a trovare il pareggio dopo una ventina di minuti grazie a un colpo di testa di Cingolani.