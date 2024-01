Vigor Castelfidardo corsara grazie a Terrè

APPIGNANESE

0

VIGOR CASTELFIDARDO

1

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Stura (10’ st Pistelli), Tarquini, Fagiani, Giampaoli, Pierantonelli, Ceserani (22’ st Carboni), Gagliardini N. (37’ st Galassi), Medei, Lasku (30’ st Raponi). All. Cantatore.

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Santoni, Pincini (30’ st Calligari), Terrè, Storani (39’ st Barigelli), Mosca (21’ st Malaccari), Rombini (27’ st Altobello). All. Manisera

Arbitro: Nugusanti di Pesaro

Rete: 8’ st Terrè

La Vigor Castelfidardo non sbaglia. Espugna Appignano di misura grazie alla rete di Terrè a inizio ripresa continuando la rincorsa alla capolista Matelica. Nel primo tempo gli ospiti vanno vicini al gol con Pincini, Santoni e ancora Pincini che mette in area un rasoterra dove nessun compagno è lesto a intervenire. Nella ripresa il gol che decide la sfida, di Terrè che - a seguito di un fallo laterale - mette il pallone nell’angolino. Successivamente si registrano occasioni per i locali, ma anche per i fidardensi che sfiorano il raddoppio con Gambacorta e Altobello.