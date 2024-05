Vigor Castelfidardo, finale playoff col Centiobuchi

VIGOR

1

TRODICA

1

dts (0-0 d.t.r.)

VIGOR : Lombardi, Gambacorta (7’ pts Malaccari), Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Santoni, Terrè (17’ sts Calligari), Ballarini (5’ pts Fanesi), Altobello, Mosca (23’ st Rombini), Pincini. Panchina: Carpera, Romagnoli Y., Magi, Testa, Storani. All. Manisera.

TRODICA: Marani, Tartabini (29’ st Romagnoli F.), Stortini, Monserrat, Ciccalè, Chornopyshcuk (6’ pts Berrettoni), Titone, Panichelli (18’ pt Pampano, 1’ sts Moriconi), Bittolo, Merzoug (19’ st Seyfullai), Emiliozzi. Panchina: Battistelli, Antolini, Usignoli, Catinari. All.Buratti.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 1’ pts Chornopyshcuk, 7’ sts Pincini

Note: allontanati per proteste al 25’ st mister Buratti e al 10’ pts Manisera

Quante emozioni al Mancini. Alla fine il pareggio è d’oro per la Vigor Castelfidardo che vola in finale playoff di Promozione per la migliore classifica. Affronterà in trasferta, a Martinsicuro, l’Atletico Centobuchi. Ci vogliono i supplementari. I locali con Pincini riprendono il Trodica in vantaggio con Chornopyshcuk.