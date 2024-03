Vigor Castelfidardo, un pareggio in dieci

2

VIGOR CASTELFIDARDO

2

: Finori, Del Moro (48’ st Sako), Magliulo, Capiato, Carafa, Squarcia, Vallasciani G. (21’ st Fuglini), Misin, Carillo (29’ st Gibellieri), Mannozzi, Amici. All. Palladini.

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Bandanera, Gioielli (11’ st Rombini), Marconi, Malaccari, Terrè (43’ st Romagnoli), Ballarini (21’ st Calligari), Altobello, Mosca, Fanesi (11’ st Pincini). All. Manisera.

Arbitro: Domizi di Macerata.

Reti: 26’ pt e 28’ pt Amici, 28’ st e 30’ st Rombini

Note: espulso al 19’ st Malaccari per fallo su occasione da rete

Un pareggio in rimonta e per giunta in dieci per la Vigor Castelfidardo. La partita è caratterizzata da due doppiette. La prima di Amici nella frazione iniziale, con la Vigor beffata sempre da azioni d’angolo. Nella ripresa nonostante l’uomo in meno due colpi di testa di Rombini permettono ai fidardensi di pareggiare.