Vigor, c’è l’ex Kerjota sulla strada del riscatto

La piazza senigalliese sogna l’impresa, ma dovrà fare i conti con una Samb, che vola sulle ali dell’entusiasmo, e con il suo passato. Un passato meraviglioso, indimenticabile, forse inaspettato… Molte soddisfazioni della storia vigorina degli ultimi anni sono riconducibili a Sabah Kerjota che domenica tornerà per la prima volta da avversario nello stadio che lo ha consacrato come uno dei più apprezzati talenti del girone F di Serie D.

Il funambolo albanese fece subito capire di che pasta era fatto, già da avversario, soprattutto con la maglia dell’Ancona nei campionati di Eccellenza. Successivamente approdò al Montefano e al termine della sua esperienza nel club viola ebbe inizio la sua avventura nella spiaggia di velluto. Nella prima stagione le sue giocate fecero stropicciare gli occhi, tant’è che venne premiato come miglior under della Serie D, stagione 2022-23, con 9 gol e 13 assist.

L’estate successiva, ad inizio luglio, il club vigorino sorprese tutti confermando Kerjota per un altro anno, nonostante la spietata concorrenza di altri blasonati club. L’anno della consacrazione, il rapporto speciale con mister Clementi e con i compagni… Poi la partenza, direzione San Benedetto. Il numero 7 chiuse la sua esperienza senigalliese con un bilancio impressionante: 69 partite 19 gol e più di 30 assist all’attivo. Oggi molte cose sono cambiate e la Vigor deve pensare al presente per uscire il prima possibile dalle sabbie mobili. Sarà dura, ma l’ambiente rossoblu ha il dovere di crederci.

Il ds Moroni, a poche ore dal fischio d’inizio, presenta la situazione in casa Vigor e spiega: "Sicuramente il giocatore che dobbiamo monitorare con più attenzione è Tenkorang a causa della ferita rimediata a Recanati. Torna dal Viareggio invece Kone e questa è sicuramente la notizia migliore. Mi ha detto di aver accusato un lieve fastidio, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di serio. Infine stiamo valutando se portare in panchina Alonzi che continua a migliorare, ma dopo la rottura del crociato serve cautela".

Kone, il ragazzo che inaspettatamente ha sostituito Sabah Kerjota per tecnica e fantasia, almeno nel cuore dei tifosi rossoblu. Un compito arduo per un ragazzo così giovane: metterlo a paragone con uno dei più forti giocatori passati a Senigallia nonché uno dei più talentuosi di tutta la quarta serie, può risultare prematuro. Kone però ha grandi margini di crescita ed in molti stanno dimostrando di credere in lui.

Nicolò Scocchera