Vigor, che beffa nel finale. La spunta il Matese 3-2

MATESE

3

SENIGALLIA

2

MATESE (4-3-3): Rinaldini 6,5; Filosa 6,5, Cassese 6,5 (28’st D’Andrea 6), Gagliardini 6,5, Lesi 7; Russo 6,5, Ricamato 6 (50’st Minasi sv) Langellotti 6,5; Manfrellotti 7, Napoletano 7,5 (40’st Guarino sv), Passewe 6,5. A disp. Shiba, Romano, Siena, Setola, Ciaramella, Ricciardi. All. Urbano 7

SENIGALLIA (4-4-2): Roberto 5,5; Scheffer 5,5, Beu 5 (23’st Vrioni 7), Mancini 5,5, Marini 5 (23’st Baldini 6); Gambini 6, Magi 6,5, Romizi 6, Serfilippi 5,5 (36’st Zammarchi sv); Kerjota 6 (36’st Pesaresi sv), Broso 5 (13’st Balleello 6). A disp. Barzanti, Boria, Bucari, Subissati. All. Clementi 5,5

ARBITRO: Scuderi di Verona

MARCATORI: 8’st Napoletano, 20’st Lesi 37’st e 43’ st Vrioni, 48’st Manfrellotti

NOTE: Espulso al 48’st Roberto (V) per proteste. Ammoniti: Riccardi, Beu, marini, Serfilippi. Recupero: pt 2’, st 5’

Incredibile beffa finale per la Vigor Senigallia, sconfitta per 3-2 sul campo del Matese fanalino di coda. Un brusco ed inatteso stop per la squadra di Clementi, che vede così terminare la striscia di risultati utili consecutivi.

In avvio i ritmi restano compassati, con la Vigor Senigallia che fatica a trovare il guizzo giusto: a spronare gli ospiti ci prova Broso, il cui tiro viene però respinto da Rinaldini che salva il Matese. La prima frazione prosegue a fiammate, senza che nessuna delle squadre riesca però a prendere il pallino del gioco: i padroni di casa, con il passare dei minuti, acquisiscono fiducia e terminano in crescendo con la punizione di Passewe che impegna Roberto.

A differenza del primo tempo, nella ripresa le emozioni non mancano e si susseguono senza interruzione: il Matese parte a mille, trovando l’immediato vantaggio con la super rovesciata di Napoletano che vale l’1-0. La Vigor è frastornata ed al 20’ arriva l’incredibile raddoppio del Matese con la splendida conclusione di Lesi.

Gli ospiti sembrano alle corde, ma hanno la forza di reagire con un super Vrioni che in pochi minuti sigla la sua personale doppietta che vale il nuovo 2-2: prima con un preciso diagonale, poi con un tocco ravvicinato che fa esplodere la panchina di Senigallia. L’inerzia appare ribaltata, ma a tempo ormai scaduto arriva la beffa per la Vigor: Manfrellotti insacca sulla linea dopo la parata di Roberto su Cassese, regalando un pazzesco successo ad un Matese che non vinceva dallo scorso 15 ottobre. Rabbia e delusione per la Vigor (espulso anche Roberto per proteste), che incappa in uno stop decisamente inatteso.