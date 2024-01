Vigor con un Kerjota in più: "Matese, un’altra insidia"

Sabah Kerjota torna dalla squalifica ed Aldo Clementi non può che essere al settimo cielo. La notizia più bella in vista della gara contro il Matese, un appuntamento per nulla semplice nonostante la classifica poco gratificante dei campani.

Domenica scorsa la Vigor non è riuscita a battere la resistenza del Notaresco, nel complesso una buona gara, ma è mancato il guizzo decisivo come ricorda uno degli uomini simbolo del gruppo senigalliese.

"E’ stata una partita difficile, abbiamo affrontato una squadra tanto giovane, quanto valida – afferma Enrico Magi Galluzzi, totem difensivo della Vigor -. Nonostante lo spessore degli avversari, siamo riusciti a proporre le nostre idee, forse ci è mancata un po’ di precisione in fase offensiva. Può capitare, contro il Matese abbiamo l’occasione di rifarci".

Se Kerjota è appena tornato dalla squalifica, Tomba dovrà scontarla proprio domani pomeriggio. Ecco allora che le scelte di Marini e Magi Galluzzi al centro della difesa appaiono obbligate.

"E’ una partita da non sottovalutare – rimarca Magi Galluzzi -. La difficile posizione in classifica dei nostri prossimi avversari potrebbe indurre a pensare che si tratti di una trasferta facile. Non è stato così lo scorso anno, non sarà così neppure questa volta. E’ un campo molto complicato ed il fattore ambientale non va sottovalutato. Tanta gente accorre allo stadio ed immagino che il tifo non mancherà neppure contro di noi. E’ la trasferta più scomoda e distante, confido però nel supporto dei nostri tifosi che ci accompagnano sempre".

L’affetto del popolo rossoblu non sarà in alcun modo messo alla prova dalla significativa distanza che separa la spiaggia di velluto dalla località campana. E’ la trasferta più lontana, eppure un buon gruppo di appassionati seguirà la squadra nella speranza che la Vigor possa allungare la propria scia positiva.

Mister Aldo Clementi non può ancora contare sulla rosa al completo, ma la situazione in infermeria è nettamente migliorata rispetto ad una settimana fa. Baldini e Bucari sono tornati in gruppo così come Serfilippi. Tempi leggermente più lunghi invece per Denis Pesaresi e Luca Bartolini che, per evitare ricadute, non dovrebbero essere della partita. Prima della partenza, al termine della rifinitura, il tecnico annuncerà i convocati che avranno il compito di tornare dalla Campania con un altro risultato utile in cassaforte.

Nicolò Scocchera