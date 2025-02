Vigor, contro il Teramo si punta su Carnevale

Se la Vigor si è davvero sbloccata, contro il Città di Teramo può sorprendere. È il pensiero dei dirigenti e di molti tifosi. Contro la forte compagine abruzzese, i ragazzi di Antonioli dovranno alzare l’asticella. Consapevolezza e coraggio sono gli ingredienti fondamentali per uscire indenni da una sfida che si preannuncia proibitiva. Ad oggi i biancorossi sono la terza forza del campionato, insieme a L’Aquila e Chieti sono gli unici che possono impensierire la lanciatissima Samb. Anche se il vantaggio di Kerjota e compagni comincia a diventare considerevole, il Città di Teramo non si arrende, specie dopo la bruciante sconfitta nel derby contro il Chieti di una settimana fa. A Senigallia gli uomini di Pomante cercheranno riscatto e ripartiranno dalle proprie certezze: fisicità, concretezza, intensità e solidità difensiva.

Terza in campionato, la compagine teramana è terza anche nei gol segnati (37) alle spalle di Samb (48) e Chieti (41). Pochi anche i gol subiti nel corso della stagione (22); numeri e caratteristiche che non possono non impensierire, eppure la Vigor ha le proprie carte vincenti e tra queste c’è Antonio Carnevale. L’esterno offensivo campano è arrivato nella spiaggia di velluto carico di entusiasmo, ma a differenza di Furini, un altro dei volti nuovi del mercato invernale, non ha trovato subito spazio nell’undici titolare. Antonioli ed il suo staff avevano riscontrato una forma fisica non ottimale, ciò non ha impedito al neo centrocampista vigorino di risultare decisivo nella vittoriosa trasferta sorana. Il suo gol ha rimesso in equilibrio la contesa e dato il via alla rimonta.

"Felice per il gol e per essere risultato decisivo - spiega Antonio Carnevale -. È stata una grande emozione, voglio dedicare la rete alla mia ragazza ed alla mia famiglia. Ora però dobbiamo voltar pagina, ci aspetta una gara difficilissima. Il Città di Teramo è una formazione forte e strutturata, sarà una battaglia nella quale non vogliamo affatto sfigurare". Carnevale è stato sorprendente, Antonioli ci sperava nel suo aiuto, forse anche lo stesso allenatore è rimasto sorpreso delle capacità del ragazzo di risultare decisivo in una gara delicata come quella contro il Sora.

"Sono a disposizione del mister così come i miei compagni - conclude il centrocampista -. Chiaramente avremo bisogno del supporto dei nostri tifosi che, come ho potuto vedere in queste prime partite in maglia Vigor, possono rappresentare davvero l’uomo in più".

