Vigor, contro il Teramo tante frecce nell’arco

Nessuna lesione, l’ecografia al polpaccio di Gabbianelli ha escluso il peggio. Ed è la miglior notizia che la Vigor potesse ricevere in vista della prossima gara di campionato contro il Città di Teramo. Il centrocampista fanese ha dovuto alzare bandiera bianca in occasione della trasferta sorana di domenica scorsa a causa di un fastidioso problema al polpaccio accusato proprio durante il riscaldamento. Un guaio che ha gettato un velo di tristezza e preoccupazione sul meritato successo vigorino, almeno sino a ieri quando il referto ha escluso guai e assenze peggiori.

Gabbianelli si è allenato coi compagni e sembra migliorare giorno dopo giorno, ma è ancora prematuro sbilanciarsi su un suo impiego dall’inizio nel match contro gli abruzzesi.

Il direttore sportivo Roberto Moroni si trincera dentro un prudente: "A quanto pare gli esami non hanno evidenziato lesioni" a specifica domanda sulle condizioni di Gabbianelli, al momento dunque prevale la linea della prudenza. Le condizioni di Gabbianelli non destano più così tanta preoccupazione, ma ci sono anche altre ragioni che fanno sorridere Moroni e la società, ovvero il ritorno in campo di De Angelis e Ferrara: tornati protagonisti a Sora, seppur ai margini nelle gare precedenti.

"Mister Antonioli giudica con obiettività e tutti partono alla pari - spiega il ds -. Le decisioni vengono prese in base ai progressi settimanali o a seconda dell’avversario. Di sicuro rivedere in campo Ferrara e De Angelis è importante anche se non si poteva parlare di esclusione".

Capitolo biglietti: il servizio di prevendita dei ticket è scattato ieri pomeriggio e terminerà domenica mattina alle ore 10, giorno della gara. I tagliandi sono acquistabili in prevendita nel Vigor Official Store di Via Cattabeni 41. Gli orari di apertura sono: martedì dalle 9:30 alle 13, dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30 mentre la domenica dalle 9:30 alle 13. È fortemente consigliato di usufruire della prevendita al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita e per risparmiare 2 euro su ciascun biglietto grazie alla riduzione in prevendita rispetto alla vendita al botteghino del "Bianchelli".

Il settore Gradinata invece sarà dedicato ai tifosi ospiti. I tagliandi a disposizione sono 300 e la società Città di Teramo provvederà alla vendita. Il botteghino Ospiti resterà chiuso domenica, il giorno della gara. Prezzo intero 10 euro, ingresso gratuito per gli under 12.

Nicolò Scocchera