Vigor, coperta corta. La società è vigile

Coperta un po’ corta, qualche mugugno, eppure la Vigor è al quarto risultato utile consecutivo. Nel calcio, e nello sport in generale, il potere dei risultati è indissolubile, la miglior medicina per affrontare con raziocinio le difficoltà.

La Vigor però, qualche problemino ce l’ha ed il primo riguarda il gioco espresso dalla squadra.

"I risultati ci sono e ci soddisfano, purtroppo però non riusciamo ad esprimere un gioco fluido o quantomeno piacevole – spiega il direttore operativo della Vigor Christian Romagnoli -. Le ragioni possono esser tante, di certo gruppo e staff tecnico sono validissimi, quindi siamo fiduciosi. Credo che la partenza deficitaria e qualche infortunio di troppo abbiano avuto un peso considerevole. La gara contro il Termoli ci regala tanti spunti positivi, in campo e fuori… Mi riferisco ad esempio ai ragazzi della Casa della Gioventù, anima del progetto sociale Cuore Vigor, che hanno vissuto delle giornate di allenamento con i nostri ragazzi e domenica sono entrati in campo con la Vigor. Hanno poi deciso di andare a godersi la partita in curva, al fianco dei nostri tifosi".

Tornando alle questioni di campo: i primi giorni della settimana sono fondamentali per valutare le condizioni degli infortunati. Una panoramica piuttosto chiara la offre il direttore sportivo Roberto Moroni che aggiunge: "Partiamo da Tonelli, uscito dolorante domenica pomeriggio. Pare nulla di grave, solo una forte contrattura, ma per precauzione è rimasto a riposo – spiega Moroni -. Pesaresi sta un po’ meglio, ma il suo rientro non sarà immediato, anche Beu è fermo ai box, mentre Milli ha ripreso a lavorare con il gruppo in maniera graduale".

Alla ripresa degli allenamenti non si sono visti neppure De Feo, che ha chiesto un permesso per motivi personali, e Alonzi alle prese con un fastidioso malessere. Mister Beppe Magi potrà contare su entrambi per la prossima sfida contro L’Aquila, appena affidata a Michele Fucili che domenica scorsa era sugli spalti del "Bianchelli".

Infine, c’è un altro tema che giorno dopo giorno comincia a farsi largo: il mercato.

"Forse in questo momento siamo un po’ corti, soprattutto a centrocampo, ma vorrei valutare la squadra al completo prima di sbilanciarmi – rimarca Roberto Moroni, figura di riferimento del mercato vigorino -. Per ora osserviamo e cerchiamo di capire dove intervenire. Mi sento di escludere operazioni in entrata prima della finestra di dicembre".

Nicolò Scocchera