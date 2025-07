Vigor, dalla Francia arriva Theo Parrinello

Il mercato è più vivo che mai in casa Vigor. Nuovi nomi salgono alla ribalta e tengono più viva che mai la curiosità dei tifosi.

L’unica traccia che unisce tutte le operazioni congegnate sinora dal ds Moroni è la territorialità. Un mercato a km zero per rafforzare l’identità del gruppo e risparmiare su alcune voci.

A zero o quasi… Visto che l’ultimo innesto arriva dalla Francia. Si tratta del classe 2001, Theo Parrinello.

"Un esterno difensivo, agile, rapido e duttile, che predilige giocare terzino destro ma che può essere anche schierato come quinto di centrocampo, con buonissime doti anche in fase offensiva - spiega il club di Senigallia attraverso una nota -. La sua carriera inizia in Francia, nato a Nimes, muove i primi passi calcistici proprio con la squadra della sua città. La prima avventura in Italia è al Pro Sesto, seguirà quella alla Vis Pesaro. Théo torna successivamente in patria, al Sete 34, poi al SO Cholet. Torna in Italia, con l’Alessandria, poi al Chieri fino all’Asti, club con cui ha vissuto la stagione appena terminata in Serie D".

Nella giornata di ieri c’è stato spazio anche per un addio: Antonio Ferrara, che ha chiuso la stagione in maglia rossoblu con 8 reti all’attivo, ha firmato un contratto che lo legherà alla Sarnese nella prossima stagione.

La Vigor saluta anche un altro obiettivo di mercato: Gianmarco Fabbri che si è ufficialmente accasato a Giulianova dopo l’esperienza al Castelfidardo. Talentuoso, senigalliese, perfetto per il progetto vigorino, ma questo matrimonio non "s’ha da fare", almeno per il momento.

Capitolo portiere: tutto tace sul fronte Edoardo Roberto e questo non è certo un bel segnale per gli estimatori del ragazzo. Prende sempre più quota invece la volontà della Vigor di assicurarsi il giovane Cerretani del K-Sport e non è da escludere che il suo vice possa essere un altro under.

Nicolò Scocchera