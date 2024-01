Vigor, "debutto" casalingo. Arriva l’insidia Notaresco

Sarà una domenica difficile, da non sottovalutare. La Vigor ospita il San Nicolò Notaresco, da molti considerata una rivelazione, di sicuro una formazione molto solida e combattiva.

La compagine senigalliese si presenta, alla prima gara casalinga del 2024, con tanto entusiasmo, un’euforia trasmessa soprattutto dai tifosi che, dopo il sorprendente successo natalizio di San Benedetto del Tronto, hanno accolto con gioia anche la vittoria di pochi giorni fa a Termoli.

La Vigor naviga a gonfie vele verso un altro campionato ricco di soddisfazioni nonostante la serie infinita di infortuni. Sembra incredibile che nonostante tutta questa sfortuna i vigorini siano riusciti ad ottenere certi risultati eppure il via vai in infermeria non si placa. L’andazzo negativo prosegue imperterrito, tant’è che mister Clementi ha dovuto fare i conti con i problemi fisici di Romizi, Balleello e Mori.

Se i primi due sono ormai ristabiliti, la situazione del giovane esterno appare preoccupante. Mori ha subito un infortunio muscolare al flessore e domenica non sarà disponibile, un’indisposizione che va ad aggiungersi a quelle di Bartolini e Bucari, ormai sulla via del recupero, ma non ancora schierabili.

In sostanza la corsia di sinistra rossoblu è desolatamente vuota a causa delle assenze di Bartolini, Bucari e appunto Mori. Toccherà al tecnico di Senigallia estrarre l’ennesimo coniglio dal cilindro.

"Sono andato a Termoli con Bucari e Denis Pesaresi, volevamo stare vicini ai ragazzi, ma rimanere fuori è difficile da accettare - afferma Luca Bartolini, uno degli esterni alle prese con fastidiosi problemi muscolari -. È stata una vittoria importante e per nulla scontata, il Termoli è un’ottima squadra, con una rosa molto forte nonostante la classifica deficitaria. Un bel successo, tuttavia è ormai alle spalle, ora pensiamo al Notaresco. Io sono ancora indisponibile, costretto a guardare gli allenamenti da bordo campo, purtroppo lo staff medico mi ha impedito di tornare operativo domenica quindi il discorso è rimandato alla prossima trasferta, almeno spero. Non è nulla di preoccupante, ma devo evitare ricadute a qualsiasi costo".

Questa mattina intanto è partito il servizio di prevendita. I tagliandi sono acquistabili nelle edicole Fioretti (dalle 7.45 alle 12.45 e dalle 17 alle 19.45) e da Quilly’s (dalle 7 alle 13).

Domenica però l’edicola Fioretti rimarrà chiusa, aperta invece Quilly’s. La società raccomanda i propri tifosi di utilizzare il servizio prevendita per evitare code ai botteghini il giorno della partita.

Ai tifosi ospiti sarà riservato il settore Gradinata, gli appassionati in arrivo dall’Abruzzo potranno acquistare o tagliano esclusivamente al botteghino ospite dello stadio, domenica, giorno della gara, al costo di 10 euro.

Il San Nicolò Notaresco è un avversario caparbio contro il quale la Vigor ha sempre faticato. Le defezioni sono tante, ma a Clementi i paragoni con il passato non interessano: servono solo i tre punti per proseguire la corsa verso la testa della classifica.

Nicolò Scocchera