Vigor, debutto in casa. Tifosi in fibrillazione

La Vigor torna a casa. Dopo la convincente vittoria all’esordio contro la Maceratese, i ragazzi di Magi vanno alla ricerca di conferme contro il quotato Giulianova. Il successo di misura all’"Helvia Recina" ha ulteriormente caricato Il popolo rossoblu, sempre più incuriosito dal nuovo corso vigorino.

E con il debutto ormai alle porte, i tifosi sono in fermento. In occasione della prima trasferta però, alcuni senigalliesi hanno riscontrato delle difficoltà nell’accaparrarsi il tagliando. Il direttore operativo della Vigor Christian Romagnoli rassicura tutti: "Colgo l’occasione per ringraziare la Maceratese che si è subito attivata per supportarci visto che ci sono state alcune difficoltà nel reperimento del biglietto. Ad ogni modo, stavolta non ci saranno contrattempi".

A tal proposito, ecco le direttive del club: il servizio di prevendita è scattato ieri e terminerà domenica mattina alle ore 12, il giorno della gara. I tagliandi sono acquistabili in prevendita nel Vigor Official Store di via Cattabeni, 41, proprio accanto al palazzo comunale, che nelle giornate di oggi e domani sarà aperto dalle 16 alle 20. Sabato invece, i tifosi potranno passare in negozio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Domenica, ultimo giorno utile per acquistare la prevendita, dalle 9 alle 12.

Come ogni anno, la società incoraggia i propri tifosi ad usufruire della prevendita al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita e risparmiare 2 euro su ciascun biglietto. I tagliandi, infatti, sono scontati in tutti i settori dello stadio se acquistati in anticipo. Le "Poltroncine", ovvero la tribuna centrale, hanno un costo di 20 euro a gara, le tribune laterali 15 euro mentre il settore" Curva Nord" è accessibile attraverso l’acquisto di un ticket al prezzo di 10 euro. Gli under 16 possono accedere al "Bianchelli" con un tagliando al prezzo ridotto di 7 euro in tutti i settori, eccezion fatta per le "Poltroncine". È previsto l’ingresso omaggio per under 12, tesserati Vigor (in tutti i settori) e tifosi con disabilità con relativo accompagnatore.

Gli appassionati che si presenteranno con la tessera Avis, esclusivamente al Vigor Official Store, potranno entrare allo stadio acquistando il biglietto ridotto a 7 euro. Il botteghino ospite, infine, rimarrà chiuso nella giornata di domenica. I biglietti riservati ai tifosi ospiti sono 500 e la società Giulianova gestirà il servizio di prevendita.

Nicolò Scocchera