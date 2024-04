Vigor, derby da non fallire. Fossombrone osso duro

La storia si ripete. Vigor e Fossombrone tornano a darsi battaglia al "Bianchelli".

Due squadre in un certo senso simili: entrambe ricche di elementi molto legati alla piazza, entrambe forti di un gruppo che si conosce alla perfezione. Poi ci sono i due allenatori che meglio di chiunque altro incarnano lo spirito e l’identità del proprio ambiente.

Vigor - Fossombrone è una sfida che ha fortemente caratterizzato il calcio dilettantistico marchigiano: i primi duelli risalgono agli anni ‘60, ma è con l’avvento del nuovo millennio che gli scontri tra queste due splendide realtà calcistiche sono diventati più frequenti. Tante battaglie avvincenti e corrette, una in particolare però è rimasta indelebilmente stampata nella mente dei tifosi senigalliesi. Il pareggio del 20 marzo 2022 nel campionato di Eccellenza.

Di fronte a più di 1500 tifosi, le due squadre, già allora allenate da Aldo Clementi e Michele Fucili, hanno dato vita ad una battaglia meravigliosa sul sintetico del "Bianchelli". Terminò con un rocambolesco pareggio, agguantato all’ultimo secondo dalla Vigor grazie ad un tiro dalla distanza di Rotondo.

Quel gol permise alla Vigor di mantenere un cospicuo margine di vantaggio sugli azzurri, un vero trampolino di lancio verso la Serie D, alla fine, meritatamente conquistata.

Il Fossombrone però non ci ha messo molto a raggiungere la compagine vigorina in quarta serie. La scorsa stagione, dopo 12 anni, il "Fosso" è tornato in Serie D battendo l’Agazzanese nella finale nazionale playoff di Eccellenza.

Domenica le due rivali incroceranno le armi di nuovo. Nella gara di andata la squadra di Fucili è riuscita ad aggiudicarsi l’intera posta in palio grazie ad un tiro di Riccardo Pandolfi, ma nel corso dei mesi la Vigor è cresciuta ed ormai ha raggiunto un ottimo livello di maturità.

La squadra di Senigallia si è appena accaparrata il quarto posto in classifica, decisiva la vittoria di giovedì scorso contro il Sora, il Fossombrone invece, dopo un inizio spumeggiante, deve tenersi a debita distanza dalla zona playout, al momento lontana solo 3 punti. La classifica più complicata del previsto non deve trarre in inganno: il Fossombrone ha recentemente limitato il Campobasso con profitto e sinora non ha mai sfigurato in nessun campo.

Concluse le festività pasquali, le squadre torneranno al lavoro per prepararsi al meglio ad un appuntamento da non fallire e, a questo punto della stagione, decisivo per entrambe.

Nicolò Scocchera