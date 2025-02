Vigor e Castelfidardo E’ caccia alla vittoria

"Abbiamo un obiettivo comune che è quello della salvezza. Per certi aspetti i tre punti in palio valgono doppio". Mister Marco Giuliodori parla di un Termoli-Castelfidardo, in programma oggi, come una sfida salvezza. Sono sette i punti che separano le due squadre, con i molisani che inseguono i fidardensi, con quest’ultimi che hanno cinque punti di vantaggio sulla zona playout. Dovrebbe essere tutt’altra partita rispetto a quella d’andata dove il Castelfidardo vinse facile, addirittura rifilando una cinquina al Termoli. Ma un girone dopo il Termoli è squadra totalmente diversa, con un nuovo allenatore e giocatori diversi. "Una squadra che si è rinforzata molto e quindi dovremo dimenticare la partita d’andata e cercare di portare a casa punti, perché veniamo da una sconfitta in casa - continua il tecnico dei fidardensi -. Dobbiamo tornare subito a muovere la classifica. In settimana abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, perché è un campionato difficilissimo, non puoi tralasciare niente. Conta ogni minimo particolare e quindi ci siamo soffermati sia sulla tecnica che sulla tattica, ma anche sul discorso mentale".

Con il Castelfidardo che vuole tenersi stretta l’ottava piazza in classifica. "Una squadra buona in tutti reparti visto che hanno effettuato acquisti mirati, con giocatori bravi e motivati. Una formazione tosta e carica, motivata al punto giusto da un allenatore esperto visto che Mosconi ha allenato tante squadre importanti come il Fano, Campobasso. Una formazione che ha bisogno di punti e reduce da un buon pareggio sul campo del Roma City". Come il Castelfidardo anche i molisani hanno concluso la sfida in Lazio in inferiorità numerica per l’espulsione di Esposito per gioco violento, ma i giallorossi sono riusciti comunque a riprendere i laziali grazie a un diagonale di sinistro del classe 1999 Keita da dentro l’area. Oggi quindi le due squadre non saranno al completo visto che il Castelfidardo non potrà contare sugli squalificati Fabbri, il capitano, ed Elezaj e sugli infortunati Angeletti e Guella. Tra i convocati si rivede Osama dopo aver messo alle spalle la frattura alla mano. Dal mercato non si muoveranno Caprari e Gambini cercati rispettivamente da Samb e Maceratese.