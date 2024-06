Vigor, è il grande giorno dell’avvocato Lewis: "E’ giusto essere cauti, ma non prevenuti"

È il giorno di Robert Lewis. L’avvocato newyorkese sta per presentarsi al popolo rossoblu. Formalmente è un nuovo socio della Vigor da qualche settimana, ma il club ha atteso il rientro dell’ex ceo del Cesena dagli States prima di svelare i propri obiettivi. Si presenterà nel pomeriggio alla stampa all’ Hotel Ritz ed i tifosi non vedono l’ora di saperne di più. Intanto il Carlino qualche voce l’ha raccolta per tastare le impressioni in città. "È giusto essere cauti, ma non prevenuti - dice Simone "Quilly" Tranquilli, uno di quei tifosi che conosce alla perfezione il mondo Vigor -. Ho grande fiducia nel presidente ed in tutta la società, negli ultimi anni hanno sempre allestito squadre validissime e, cosa ancor più importante, hanno fatto emozionare e divertire il pubblico del Bianchelli. In città si parla tanto di Vigor, l’amore per i colori rossoblu si tocca con mano, quindi se hanno deciso di puntare su questa persona mi sembra giusto credere nelle loro scelte. Valuteremo l’operato di Lewis nei prossimi mesi".

Simone tocca un altro aspetto cruciale: il ruolo del settore giovanile. La crescita calcistica ed umana dei giovani talenti rappresenta uno degli ingredienti fondamentali del successo vigorino.

"Tante persone si sono avvicinate alla Vigor per seguire un amico o un parente - continua "Quilly" -. Avere ragazzi del territorio in prima squadra è fondamentale e Lewis sembra voler sposare questa filosofia, almeno così sento dire. Ascoltiamo le sue proposte poi avremo un’idea più chiara". In attesa di conferme anche Camillo Ruvio, un’ istituzione tra i tifosi rossoblu, che aggiunge: "Probabilmente c’è ancora un po’ di diffidenza. Servirà un grande acquisto per sopperire a certe partenze e per iniziare nel modo giusto, staremo a vedere cosa accadrà".

Nel frattempo il mercato non si ferma: il nome nuovo è quello di Alessandro De Angelis, centrocampista ascolano classe 1998 con diverse esperienze in Serie D. Potrebbe essere lui il sostituto ideale di Gambini che invece si allontana sempre più dalla Vigor.

Infine, a proposito di giovani, si è appena concluso il terzo Memorial "Christian Durazzi", il torneo estivo riservato alla categoria Pulcini. Proprio come il mercato, anche i vivai sono attivissimi con piccoli talenti e tecnici che continuano a divertirsi sul rettangolo verde.

Il torneo si è svolto nella spiaggia di velluto e tra le 20 squadre partecipanti ha trionfato il Delfino Fano.

Nicolò Scocchera