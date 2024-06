Vigor e il nodo di Kerjota. Intanto D’Errico si avvicina

Tanta carne al fuoco, ancora nulla di certo. Il mercato della Vigor è una carta da svelare eppure, con il passare delle ore, stanno emergendo indizi molto interessanti.

Il primo riguarda Gianfranco D’Errico, il talento italo argentino sembra essere molto vicino al ritorno in rossoblu dopo la fortunata esperienza a Matelica dove, al fianco dell’altro ex vigorino Paradisi, ha vinto il campionato di Promozione. Con l’approdo in Eccellenza, i biancorossi vorrebbero convincere il fantasista a rimanere, ma i senigalliesi hanno ottime chance.

"Con Gianfranco non si è mai parlato di addio, semmai di un arrivederci – dice il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. L’affetto del presidente Federiconi e della città nei confronti di D’Errico sono sotto gli occhi di tutti, sentimenti tra l’altro ricambiati dallo stesso giocatore perciò non è assurdo pensare ad un ritorno. Ci sono tanti aspetti da analizzare e approfondire, è ancora prematuro sbilanciarsi".

Molto più complicata invece la situazione del richiestissimo Kerjota: il numero 7 rossoblu ha fatto ritorno in Albania proprio l’altro ieri e nella sua terra di origine ne approfitterà per riposarsi e pensare. È accaduta la stessa cosa l’estate scorsa, stavolta però la risposta definitiva potrebbe arrivare nel giro di una settimana.

"Le voci su Kerjota sono vere, le richieste fioccano - ribadisce Moroni – ed arrivano a cifre difficili da immaginare. Di certo la Samb, ma aggiungerei anche Pistoiese e Piacenza. Tante realtà importanti si sono fatte avanti per Sabah, ma in uno scenario del genere la Vigor è obbligata a muovere altre corde. Non possiamo e non vogliamo prestarci a un gioco al rialzo, seppur consci di poter allestire un’ottima squadra. Il giocatore sarebbe al centro del nostro progetto, a Senigallia c’è un allenatore preparato che stravede per lui, la piazza lo venera e la società sta architettando un progetto importante per il futuro, possiamo far leva su questi aspetti, non certo su fattori economici – continua -. Abbiamo parlato pochi giorni fa con Kerjota, non so cosa deciderà, è chiaro però che trattenere un giocatore di tale spessore sta diventando sempre più difficile".

La società avrà un colloquio anche con Broso, ma il futuro dell’ex Fano sembra ormai lontano dalla spiaggia di velluto. L’interessamento del Fossombrone appare concreto, tanto quanto quello della Vigor per l’esterno offensivo ex Sestri Levante Cericola.

Nicolò Scocchera