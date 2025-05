Vigor e Roma City pareggiano: Antonioli soddisfatto della prestazione

Un risultato complessivamente giusto, stavolta però i rimpianti non sono dei senigalliesi, che non avevano nulla da chiedere, bensì dei capitolini. Il Roma City non poteva evitare i playout, ma ambire a una posizione di graduatoria migliore si.

"Ottimo l’approccio, credo sia stata una bella gara - spiega Antonioli, il tecnico della Vigor -. Non avevamo più nulla da chiedere a questa stagione, detto ciò mi è piaciuto moltissimo il primo tempo. Chiaramente il Roma City ha cercato di attaccare di più nella ripresa per trovare il gol vittoria. Nonostante ciò abbiamo orchestrato delle ripartenze interessanti che non si sono trasformate in gol grazie al bravissimo portiere romano - continua l’allenatore di Bellaria -. La vittoria della Vigor avrebbe condannato il Roma City… Alla fine va bene così. Io sono soddisfatto, mi aspettavo una squadra motivata, mai arrendevole, e così è stato. Abbiamo giocato la nostra partita, alla pari, e il merito è dei ragazzi che hanno dimostrato grande serietà".

Sui giovani "sono stati bravi perché si sono fatti trovare pronti. Faccio i complimenti anche allo staff tecnico che li ha seguiti".