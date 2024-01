Vigor, entusiasmo alle stelle: "Romizi ci darà una mano"

La Vigor si appresta ad intraprendere la rotta verso Termoli sulle ali dell’entusiasmo. Un’euforia così tangibile che i tifosi senigalliesi si sono già organizzati per la trasferta di domenica. Due pullman partiranno dalla spiaggia di velluto per sostenere una squadra che a dicembre ha dato una svolta al proprio cammino. Le buone notizie non sono finite qui, visto che Capezzani sembra sempre più vicino al recupero dopo mesi di fastidi e contrattempi.

A fare il punto della situazione ci pensa Nicola Gambini, faro e metronomo del centrocampo vigorino che afferma: "E’ stata un’ottima stagione sin qui. Lo dico guardando i pochi punti che ci separano dalla prima della classe con un intero girone di ritorno da disputare. Rimane solo l’amaro in bocca per quelle tre sconfitte consecutive, tutte maturate contro avversarie davvero quotate. Le assenze, molto pesanti, ci hanno sicuramente penalizzato, ma abbiamo reagito da grande squadra e questo è l’importante".

Gambini è uno degli elementi imprescindibili nello scacchiere di Clementi che in mezzo al campo potrà contare anche sull’esperienza dell’ultimo arrivato in casa vigorina: Romizi. "Marco è stato accolto molto bene, come qualsiasi altro giocatore che approda in questo club – rimarca Gambini -. E’ un calciatore molto tecnico, ci darà una grossa mano. Secondo me un profilo del genere ci sta a pennello in questa Vigor, le sue caratteristiche saranno molto utili al mister per portare avanti con profitto la nostro filosofia di gioco".

Il mercato in entrata non dovrebbe regalare altri colpi di scena, tuttavia se il prestigioso innesto di Romizi ha entusiasmato l’ambiente rossoblu in vista della prossima trasferta di Termoli, gli animi di alcuni tifosi non sono ancora totalmente sereni. Difatti nonostante le rassicurazioni della società, il timore di veder partire qualche elemento pregiato è ancora concreto. Impossibile non pensare a Mateo Scheffer, il difensore che meglio di chiunque altro in questa stagione sa vestire i panni di bomber.

Ad oggi solo la Vis Pesaro avrebbe mostrato interesse per il ragazzo argentino, nelle ultime ore però si è aggiunta un’altra, l’ennesima, voce sul futuro di Scheffer ovvero l’interessamento del Sassuolo. Ciò non preoccupa in alcun modo Nicola Gambini che confida nella compattezza del gruppo. "Il compito dei giocatori è dare il massimo partita dopo partita, a maggio poi faremo i conti – rimarca Gambini -. Sono al corrente delle voci di mercato che stanno riguardando da vicino alcuni di noi, soprattutto Scheffer. Posso dire con fermezza che nessuna voce ci sta influenzando negativamente. Mateo sta disputando un’ottima stagione, è sotto gli occhi di tutti, ma è un giocatore della Vigor che ha espresso in maniera molto chiara la propria volontà: rimanere a Senigallia".

Nicolò Scocchera