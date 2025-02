"Vigor, fiducia ritrovata. Togliamoci soddisfazioni"

Con la giusta convinzione la Vigor può togliersi ancora delle belle soddisfazioni. E questa convinzione i rossoblu sembrano averla ritrovata. Domenica, contro il Città di Teramo sarà dura, ma potrebbe essere l’occasione giusta per continuare ad offrire certezze a un pubblico, quello senigalliese, che vuol lasciare i patemi degli ultimi mesi alle spalle.

"Arriviamo a una fase cruciale della stagione con molta più consapevolezza nei nostri mezzi – dice l’amministratore delegato della Vigor Luca Meggiorin -. Gli ultimi risultati sono stati fondamentali, ci hanno aiutato a riprendere coraggio e fiducia, ma non sarebbe corretto ridurre tutto ai punti: i componenti dello staff tecnico, così come i calciatori, hanno fatto la loro parte egregiamente e se posso permettermi direi anche la società che, oltre agli interventi nel mercato invernale, lavora ogni giorno con passione per non far mai mancare nulla a tutti coloro che compongono il mondo Vigor".

Dopo mesi di critiche, in questo caso dovute esclusivamente ai risultati scadenti, l’ad vigorino rimette al centro dell’attenzione il ruolo della società ed il lavoro di programmazione che viene svolto quotidianamente. Ma la rinascita della Vigor passa soprattutto attraverso la passione di una piazza che, anche nei momenti più bui, non ha mai mollato. Il popolo rossoblu ha criticato, si è fatto sentire, senza mai far mancare il proprio supporto. Un dato di fatto che lo stesso Meggiorin ha riscontrato: "Se abbiamo risollevato le sorti della squadra in un momento particolarmente complicato, lo dobbiamo ai nostri tifosi che, al di là di qualche critica, sono sempre stati al nostro fianco".

Un entusiasmo che dovrà essere alimentato sino al termine del campionato perché il cammino è ancora lungo e indecifrabile come ricordato dal direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni: "Come ho più volte ribadito, questi risultati sono molto preziosi, ma dobbiamo tenere alta l’attenzione, ci sono momenti della stagione in cui sembra che una squadra sia lontano dai guai ed un paio di partite dopo si ritrova immischiata nelle zone calde della graduatoria – continua Moroni -. Nessuno è salvo e nessuno è spacciato sino a quando la matematica non emetterà il suo verdetto, basta guardare il Notaresco: squadra che di certo non ha mollato nonostante la classifica deficitaria".

Questo non significa che contro il Teramo sarà una passeggiata, ma la Vigor ha la giusta serenità per giocare e divertirsi come non accadeva da tempo.

Nicolò Scocchera