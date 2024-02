Vigor, giornata rossoblu. Sfida con il Campobasso

La Vigor vuole essere ambiziosa, anzi non ha alcuna intenzione di porsi dei limiti. Un atteggiamento che i tifosi apprezzano enormemente soprattutto nella settimana che precede l’attesissima sfida contro la capolista Campobasso. Uno scettro che i molisani condividono con la Samb, l’altra regina di questo equilibratissimo girone, i senigalliesi invece stanno difendendo con tenacia un posto nei playoff.

Per un verso o per l’altro, Vigor e Campobasso avranno addosso gli occhi di tutti. Il club senigalliese non è mai andato nel pallone di fronte alle pressioni e anche stavolta si affiderà al calore della sua gente. A tal proposito è stata indetta la "Giornata Rossoblu": domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15) gli abbonamenti non saranno validi ed ogni tifoso dovrà munirsi di biglietto.

La società senigalliese ha individuato nella sfida contro la corazzata molisana l’appuntamento giusto per chiedere agli appassionati uno sforzo in più. Il popolo vigorino non si farà pregare, tant’è che il tifo organizzato si sta organizzando per allestire una coreografia degna di questa occasione speciale.

In città sono attesi anche i tifosi del Campobasso, ad oggi è difficile stabilire un numero esatto, tuttavia il club molisano ha richiesto 500 tagliandi.

Una partita memorabile, così importante che la società ha inoltrato ancora una volta alcune preziose raccomandazioni per evitare file ai botteghini.

"I tagliandi sono acquistabili nelle edicole Fioretti e Quilly’s di Senigallia - fa sapere il club -. Entrambe rimarranno aperte anche domenica mattina. I botteghini, invece, apriranno il giorno della gara alle ore 13:30 ed i tifosi potranno acquistare il proprio tagliando con i seguenti prezzi: 10 euro in Curva, 15 euro in Tribuna Laterale e 20 euro nelle Poltroncine. Il costo del biglietto è di 5 euro per gli Under 16. Al costo del biglietto sarà sommato 1 euro per tutti coloro che lo acquisteranno in prevendita. Ingresso gratuito invece per i tesserati rossoblu".

In città sale l’attesa eppure la squadra continua ad allenarsi con serenità come rimarca il direttore sportivo vigorino Roberto Moroni: "Al di là dei risultati, i nostri ragazzi riescono sempre a rimanere calmi e concentrati. Durante la pausa abbiamo lavorato davvero bene".

Nei giorni scorsi si sono fermati Scheffer e Kerjota, ma sono solo piccoli contrattempi che non spaventano affatto l’ambiente.

Nicolò Scocchera