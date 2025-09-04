Vigor, i dubbi sono solo davanti. Società e mister Magi fiduciosi

Per qualcuno il bilancio è positivo, per altri deludente. Di sicuro la Vigor fa un po‘ fatica a segnare e questa è la nota dolente, ma in difesa e a centrocampo appare più solida. Pensieri che toccano i tifosi e inevitabilmente anche Magi e il suo staff. A pochi giorni dal debutto in campionato a Macerata, tra gli appassionati rossoblu i sentimenti sono contrastanti, tuttavia sia Beppe Magi sia la dirigenza sono carichi e fiduciosi. In attesa dei primi verdetti, la Vigor torna in campo per un ultimo test: contro la Z Milano: ambizioso social team calcistico militante in Seconda Categoria lombarda allenato da Dario Hubner. Mister Magi dà fiducia ai più giovani e a coloro che hanno giocato un po‘ meno, difficile dunque esprimere un giudizio assoluto in questa occasione. Da Taina in porta, al giovane Angerame (al momento in prova) sino a Respighi e Pompilio. A tenere le fila i soli: Beu, Magi Galluzzi, Subissati e Pesaresi, ovvero i giocatori più esperti che nel corso della stagione avranno di sicuro più spazio e responsabilità. Nonostante l’età media molto bassa, la Vigor vince per 3-2. L’ equilibrio viene spezzato da capitan Pesaresi, il raddoppio arriva ad inizio ripresa grazie al giovane Scirocco che trova il gol del 2-0 con una bordata da fuori area.

I ragazzi di Hubner accorciano le distanze con Bertocchi che si guadagna e trasforma un calcio di rigore per il momentaneo 2-1. Magi fa girare i suoi giovanissimi, intanto il match prosegue ed arrivano altri gol: Minucci per la Vigor, Vanacore per i lombardi. Alla fine i senigalliesi vincono per 3-2, ma domenica sarà tutta un’altra musica e servirà la miglior Vigor per mettere a tacere gli scettici.

Nicolò Scocchera