Vigor, i giovani volano. Mentre i grandi arrancano

L’Under 19 Nazionale della Vigor vola agli ottavi di finale dello Scudetto di categoria. È il secondo anno consecutivo che i ragazzi di Brunetti raggiungono questo traguardo primeggiando nell proprio girone, di certo la notizia più lieta delle ultime settimane per tutto l’ambiente rossoblu. "Non era facile nè scontato - ammette mister Brunetti -. L’annata è completamente cambiata rispetto allo scorso anno, sono stati inseriti tutti ragazzi classe 2006 e qualche profilo del 2005 che è rimasto per darci una mano. Il gruppo è cambiato notevolmente, questo risultato deve renderci ancora più orgogliosi".

Per qualche settimana i giovanissimi rossoblu non avranno impegni ufficiali. Si riprenderà l’1 giugno con una gara secca che inaugurerà la corsa verso lo Scudetto.

"Abbiamo deciso di staccare un po’ la spina - continua Brunetti -. Non ci vedremo per dieci giorni, riprenderemo gli allenamenti in maniera graduale. Tenerli lontani da me, è il piccolo regalo che ho fatto alla squadra – scherza Giacomo Brunetti – Ancora non sappiamo nè chi affronteremo, nè dove giocheremo perché non tutti i playoff sono terminati. Scherzi a parte, riprenderemo lunedì 6 maggio con due allenamenti ed un’ amichevole per poi aumentare il carico di lavoro e il numero delle sedute". Per un gruppo di giovani con grandi obiettivi e sogni di gloria, c’è una prima squadra alla ricerca dei playoff. Un obiettivo che nelle ultime giornate la Vigor si è lasciata sfilare dalle mani ed ormai i ragazzi di Clementi non sono più padroni del proprio destino. Battere la Samb potrebbe non bastare, è necessario infatti che la Roma City non vinca contro il già retrocesso Vastogirardi, solo in questo modo si potrebbe allungare la stagione. Ed a proposito di Samb, la corsa al biglietto è iniziata. La prevendita terminerà il giorno della gara: domenica alle ore 11.

I tagliandi sono acquistabili nelle edicole Fioretti (orari di apertura dalle 7:45 alle 12:45 e dalle 17 alle 19:45) e Quilly’s di Senigallia (aperta dalle 7 alle 13, il giovedì e il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 19) con questi prezzi: Curva 10 euro, Tribuna Laterale 15 euro, Poltroncine 20 euro. Il settore Gradinata sarà dedicato ai tifosi ospiti, sono momentaneamente disponibili 300 tagliandi, acquistabili esclusivamente in prevendita nei punti vendita indicati dalla Sambenedettese. Il botteghino Ospiti dello stadio "Bianchelli" resterà chiuso domenica, giorno della gara.

Nicolò Scocchera