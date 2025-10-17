Vigor, i rinforzi arrivano dal vivaio

Possono essere i giovani la scintilla per favorire il salto di qualità della Vigor? In passato è accaduto, quindi non può essere escluso. Visto che il mercato non porterà novità imminenti, la Vigor potrebbe trovare alternative interessanti tra i ragazzi del vivaio che hanno fatto molto bene in questo inizio di stagione. Subissati e Gasparroni su tutti, due giovani brillanti che vanno ad aggiungersi ai vari: Novelli, Shkambaj e De Marco.

Il club è andato a pescare ragazzi da altri club, una scelta che ha scatenato qualche polemica nel corso dell’estate, in realtà la Vigor continua a lavorare sul proprio vivaio, specie dopo il cambio generazionale nella gestione della Scuola Calcio Vigorina.

"Il bilancio di questo inizio stagione è positivo. Abbiamo confermato i numeri degli anni precedenti, con circa 500 ragazzi iscritti, ciò significa che il nostro è un ambiente sano - spiega Andrea Siena uno dei responsabili del settore giovanile Scuola Calcio Vigorina -. Questo fermento ci permette di avere un bacino ampio, una qualità maggiore, quindi più possibilità di formare giocatori pronti per la nostra prima squadra di Serie D".

Andrea Siena e Alberto Giraldi sono i due nuovi responsabili. Giovani ed entrambi ex calciatori rossoblu, mentre Stefano "Fefi" Goldoni è il nuovo direttore sportivo. Sono loro il volto del nuovo corso del settore giovanile per dare continuità allo straordinario lavoro di Rino Frulla e Loris Servadio.

"Abbiamo ereditato una macchina già molto solida, strutturata e precisa, che non ha bisogno di stravolgimenti. Si lavora sui dettagli, su accorgimenti di campo che possono fare la differenza - continua Siena -. Stiamo cercando di ottimizzare gli spazi e modificare alcuni orari. Una novità è rappresentata dal quarto allenamento settimanale per: Esordienti, Giovanissimi e Allievi, che ora possono contare anche su due sedute a campo intero".

A proposito di ragazzi del vivaio, Alessandro Tomba sa bene cosa vuol dire sudare la maglia rossoblu. Il difensore centrale senigalliese, cresciuto nella Vigor, è un pilastro della difesa, ma domenica non sarà della gara.

Un forfait forzato che non gli impedirà di rendersi utile alla causa: "Purtroppo ho rimediato un’espulsione e contro la Sammaurese non ci sarò - dice Tomba -. Posso comunque essere d’aiuto ai miei compagni, impegnandomi al massimo nel corso della settimana, durante gli allenamenti, ed è quello che continuerò a fare".

Nicolò Scocchera