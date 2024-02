Vigor, i tifosi si mobilitano: "Vogliamo fargli un regalo"

I tifosi chiamano a raccolta la città: contro il Campobasso la Vigor avrà bisogno del sostegno di tutti. A prescindere dal risultato, ci sono partite che vale la pena godersi sugli spalti e quella contro il Campobasso ne è l’esempio perfetto. Questo è il pensiero di molti tifosi vigorini che, attraverso i gruppi social, stanno invitando appassionati e tifosi occasionali ad affollare le gradinate del "Bianchelli".

È ancora presto per tirare le somme visto che la prevendita sarà attiva sino alla mattinata di domenica, ma i primi segnali sono confortanti. Basti pensare che nell’edicola Fioretti di Corso II Giugno sono stati staccati circa 130 biglietti.

Considerando che la maggior parte dei tagliandi sarà venduta nella giornata di oggi e domani, l’inizio non è niente male. Da Campobasso invece sono attese tra le duecento e le trecento persone, ma le cifre potrebbero lievitare. L’ambiente è carico e allo stesso tempo sereno come ricorda Sabah Kerjota, leader offensivo della Vigor con già 13 assist: "Non abbiamo bisogno di stimoli - dice il giocatore albanese -. Giochiamo sempre per vincere, indipendentemente dall’avversario. Questa volta sarà un po’ diverso perché avremo intorno a noi più gente del solito, ma il nostro atteggiamento rimarrà lo stesso".

Kerjota sta bene a Senigallia dove è amato e coccolato dal suo pubblico. Ha fiducia nella squadra ed è certo che il popolo vigorino non si farà pregare.

"A Senigallia sto davvero bene, non voglio fare appelli - aggiunge Sabah -. I nostri tifosi non hanno bisogno di essere stimolati, so che verranno in tanti domani. Ci auguriamo di poter regalare una bella e memorabile vittoria". Per quanto riguarda la situazione infortuni, la Vigor sembra aver lasciato alle spalle il periodo più nero. A oggi sono fuori dai giochi solamente il portiere Alessandroni, per lui stagione finita, Mori e Bartolini. Sinora Clementi non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione, ma la speranza di poter contare su tutti i suoi giocatori non è più utopia. Contro i molisani il tecnico avrà il privilegio di scegliere. Un privilegio che nei mesi scorsi gli era stato negato a causa della pioggia di infortuni che aveva falcidiato il suo gruppo.

In attesa di ascoltare le parole del tecnico al termine della rifinitura, in merito alla formazione che manderà in campo domani pomeriggio alle 15, in città si continua a parlare di Vigor con la trepidante attesa che accompagna ogni vigilia di match così stimolanti e prestigiosi.

La strada è ancora lunga, ma un successo della Vigor potrebbe aprire nuovi inaspettati scenari in vetta così come per il proseguo della stagione dei ragazzi di Clementi.

Nicolò Scocchera