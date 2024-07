Vigor, il bomber è "Ciro". Antonio Ferrara rossoblu

Le voci si trasformano in fatti. Giorno dopo giorno le sensazioni ed i rumori del mercato vigorino prendono forma, infatti, dopo la pioggia di conferme, da Roberto a Pesaresi, passando per Magi Galluzzi sino a Tomba, ecco il primo nuovo acquisto della Vigor. Antonio Ferrara è un nuovo attaccante rossoblu, in un certo senso, sarà l’erede di Kerjota. "Il primo volto nuovo per la stagione 2024/2025 ha finalmente un nome e cognome: Antonio Ferrara è ufficialmente un giocatore della Vigor - fa sapere il club attraverso una nota -. Innesto di qualità e di gamba, di categoria, che sarà presto a disposizione di mister Aldo Clementi. Dribbling, assist e gol: tutto ciò sarà garantito allo stadio Bianchelli e in giro per l’Italia. Non vediamo l’ora di rendercene conto: benvenuto Antonio, per tutti Ciro". Classe 1997, romano, è cresciuto nei settori giovanili di Accademia Calcio Roma e Cremonese, poi alcune interessanti e formative esperienze in Serie C ed in Serie D tra cui Rimini, Flaminia, Nuova Florida, Pro Piacenza e di nuovo Cremonese. Nella passata stagione è stato uno dei profili di pregio dello United Riccione dove si è fatto notare anche in fase realizzativa. Mister Clementi ne ha sempre apprezzato le qualità ed oggi può finalmente accogliere a braccia aperte il suo nuovo attaccante. I prossimi annunci potrebbero riguardare Gonzalez e D’Errico, tra le conferme invece si attende Mancini. Eppure le novità sono all’ordine del giorno. Oltre a Fall, la Vigor avrebbe sondato Gianmarco Gabbianelli, centrocampista offensivo, originario di Fano, lo scorso anno alla Luparense.

Partito Gambini, c’è un altro giocatore che saluterà il popolo vigorino: Alex Marini. Il roccioso difensore con anni di esperienza nel mondo del professionismo ed in quarta serie, non farà parte del gruppo rossoblu. Apprezzato dai tifosi per il suo spirito in campo e fuori, nonostante la carta d’identità non ci pensa affatto a smettere, ma non proseguirà nella sua Senigallia. La Vigor dovrà dunque trovare un degno sostituto, per il momento la pista più calda porta ad Eneo Pjetri, difensore centrale albanese del 2000. Dotato di grande fisicità, ha ben impressionato in Eccellenza, con il Montefano, agli ordini del mister senigalliese Nico Mariani.

