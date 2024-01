Vigor, il finale è con beffa: "Ma non facciamo drammi"

L’abisso, il doppio svantaggio causato da due reti di rara bellezza, poi la risalita e la beffa finale. La serie positiva della Vigor si interrompe in Campania al termine di 90 minuti avvincenti, ma poco gratificanti. La sconfitta contro il Matese può essere analizzata attraverso varie chiavi di lettura, può avere tanti significati e altrettanti risvolti, di sicuro però la squadra di Clementi ha deluso le aspettative e probabilmente ha peccato di presunzione. Il passo falso brucia, per le ambizioni di classifica e i tifosi, specie per coloro che hanno intrapreso il lungo cammino verso Piedimonte Matese nella speranza di poter gioire per un epilogo diverso. La squadra di Urbano non andava sottovalutata, nonostante l’ultimo posto in classifica i biancoverdi hanno talento e con ogni probabilità sfrutteranno la vittoria di domenica a spese dei rossoblu come trampolino di lancio per allontanarsi dalle zone bollenti della graduatoria. Avversario valido, giornata storta, sfortuna, di sicuro però la Vigor non ha inciso, ha sbandato, ha avuto il merito di rialzare la testa capitolando però sul più bello. Rimangono la delusione per il verdetto del campo e l’amarezza per il presunto fuorigioco non ravvisato dall’assistente del direttore di gara nell’ultima decisiva azione che ha portato al gol vittoria dei campani. Il quinto posto rimane nelle mani dei senigalliesi, ma le prossime tre partite contro Chieti, L’Aquila e Campobasso riveleranno il destino della Vigor in questo girone di ferro. "È uno schiaffo doloroso, ma nessun dramma – dice Roberto Moroni, il ds della Vigor –. Un pareggio avrebbe avuto il profumo della vittoria, invece dobbiamo fare i conti con un epilogo che avremmo evitato con enorme piacere. Ogni squadra del girone sa colpire al momento giusto, non esistono partite semplici e domenica ne abbiamo avuto la prova". Le brutte notizie non si limitano al risultato. Nel finale di gara Edoardo Roberto, il portiere rossoblu, ha protestato eccessivamente e il direttore di gara lo ha punito mostrandogli il cartellino rosso. Non sarà disponibile domenica nella difficile sfida contro il Chieti, toccherà all’ex Marina e Notaresco Alberto Barzanti difendere la porta vigorina. "Abbiamo fiducia in tutti i nostri giocatori, Barzanti esordirà e siamo orgogliosi – dice Moroni –. Stiamo parlando di un portiere molto valido, non solo, trattandosi di un ragazzo del 2004, potremmo sfruttare qualche over in più in campo. Tornerà arruolabile Tomba dopo la squalifica così come Denis Pesaresi che ha smaltito il problema al polpaccio, Bartolini, invece, sarà valutato nel corso della settimana".

Nicolò Scocchera