Vigor Kone espulso, il Teramo passeggia

VIGOR 0TERAMO 2

VIGOR (3-4-1-2): Campani 5,5, Rotondo 6, Magi Galluzzi 6, Pjetri 6, Furini 6 (42’st Subissati s.v.), De Angelis 5 (24’st Carnevale 6), Gonzalez 5,5, Fernandez 6, Gabbianelli 6 (13’st Pesaresi 6), Kone 4,5, Tenkorang 5 (24’st Ferrara 6). All. Antonioli

CITTÀ DI TERAMO (3-4-2-1): Torreggiani 6, Cangemi 6, Pepe 6, Menna 6, Loncini 7, Angiulli 6,5, Messori 6,5 (18’st Esposito 6), Pietrantonio 8, Pavone s.v. (9’pt D’Egidio 6) (42’st D’Amore s.v.), Toure 6,5, Chiarella 6 (36’st Galesio s.v.). All. Pomante

Arbitro: La Luna di Collegno

Reti: 9’st Loncini (T), 13’st Pietrantonio (T)

Note: spett. 1400 circa Ammoniti: Galesio (T), Fernandez (V), Pesaresi (V) Espulso Kone (V)

L’espulsione di Kone vanifica gli sforzi di un buon primo tempo. Nella ripresa il Teramo sfrutta la superiorità numerica e in 4 minuti abbatte la Vigor. E dire che la gara dei biancorossi parte decisamente in salita a causa dell’infortunio alla spalla di Pavone, dopo appena 2 minuti di gioco, a causa di uno scontro con Campani. Poche le emozioni nel primo tempo, eccezion fatta per un tiro di Kone. Proprio l’ivoriano diventa protagonista in negativo dell’episodio che condizionerà tutta la gara della Vigor: a pallone lontano, Kone allontana in malo modo Cangemi. Ne nasce un parapiglia e il conseguente rosso diretto sventolato a Kone complica i piani di Antonioli. La Vigor si trova così in inferiorità numerica, per tutto il secondo tempo, a causa di un’ingenuità evitabile. Come prevedibile, nella ripresa i teramani scendono in campo con la consapevolezza di aver un vantaggio non da poco: ovvero la superiorità numerica.

Tant’è che la pressione offensiva è palpabile già nei primi 5 minuti di gioco: il Teramo pressa, la Vigor invece abbassa il baricentro ed inevitabilmente l’equilibrio si sblocca, in meno di 10 minuti. Un retropassaggio di Tenkorang non viene arpionato da De Angelis, il Teramo ringrazia, soprattutto Loncini, che da fuori area lascia partire un fendente che con l’aiuto del palo batte Campani, forse un po’ in ritardo. Il colpo del ko arriva 4 minuti più tardi grazie ad un eurogol di Manfredo Pietrantonio. L’ex Chieti tira da oltre 30 metri ed insacca sotto l’incrocio dei pali. Con un avvio di ripresa del genere, mister Antonioli non può far altro che mischiare le carte, cambiando letteralmente volto al suo attacco. Dentro Pesaresi, Carnevale e Ferrara, ma la Vigor non ha la forza di cambiare l’inerzia di una gara ormai compromessa. Mosse tattiche disperate, legittime, ma che non portano a nulla. La Vigor lotta fino alla fine, ma in 10 diventa proibitivo e in un campionato così equilibrato le ingenuità si pagano.

Nicolò Scocchera