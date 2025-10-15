Vigor, Lewis resta fuori dalla società

Nessuna riammissione cautelare per l’ex socio Istep Italia srl, ovvero Robert Lewis che non rientra nella società della Vigor Senigallia, come stabilito dal Giudice del Tribunale di Ancona.

La storia, passata nel lasso temporale di pochi mesi dai campi di calcio alle aule di tribunale, non può ancora dirsi conclusa, ma il primo round se lo aggiudica l’attuale dirigenza.

Riavvolgendo il nastro: il rapporto tra l’avvocato americano e la Vigor entra nel vivo nel giugno del 2024. Tra le parti però le rose non sono mai fiorite, tant’è che Lewis viene escluso dalla compagine sociale della Vigor Senigallia con delibera dello scorso febbraio.

Lewis non ci sta e a luglio prende la decisione di impugnare la delibera di esclusione innanzi al tribunale di Ancona. Questo il percorso, almeno sino alla decisione emersa ieri.

"Il Giudice ha rigettato la domanda di sospensione cautelare presentata dall’ex socio che deteneva il 55% delle quote della società sportiva, sottolineando come non solo la delibera dell’assemblea dei soci della Vigor debba considerarsi valida a tutti gli effetti ma anche che il motivo principale di esclusione del socio (vale a dire i mancati conferimenti in società in violazione degli accordi originari assunti) è perfettamente conforme allo Statuto societario - spiega il club attraverso una nota -. Questa iniziale prima vittoria sul piano giudiziario (la causa proseguirà ora nella fase di merito) permette alla Vigor di programmare al meglio e nell’interesse della città le proprie attività. Ciò è stato ottenuto grazie all’ottimo lavoro dell’avvocato Roberto Paradisi e del suo team, in particolar modo dell’avvocata Genny Giuliani, che la Vigor ringrazia pubblicamente. La posizione della società è oggi senza dubbio rafforzata in vista del processo di merito che inizierà il 30 ottobre prossimo".

Buona parte del popolo rossoblu sapeva che qualcosa sarebbe emerso a stretto giro, ma la società ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Oggi qualcosa in più emerge, non solo dalla nota ufficiale del club, ma anche dalle parole dell’amministratore delegato della Vigor Luca Meggiorin che afferma: "In società siamo stati sempre convinti della bontà del nostro operato e del lavoro dei professionisti che sono al nostro fianco. È una prima battaglia, ne siamo consapevoli, ora però avremo modo di concentrarci ancor di più sulle scelte societarie per il bene della Vigor".

Nicolò Scocchera