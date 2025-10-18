Vigor, luci e ombre dall’infermeria

SENIGALLIA

La Vigor ha lavorato sodo nel corso della settiman, su alcuni aspetti che fino a questo momento hanno limitato la manovra, soprattutto quella offensiva.

Intanto dall’infermeria arrivano buone notizie sulle condizioni di Milli e Parrinello: entrambi hanno mostrato evidenti miglioramenti e potrebbero anticipare i tempi di rientro, che dovrebbero coincidere con la fine del mese di ottobre.

Speranze, nulla più al momento. Le stesse che tutto il mondo Vigor nutre per le condizioni di Denis Pesaresi.

Il capitano dovrà scontare un’ altra giornata di squalifica, ma non è questo il punto: nei giorni scorsi ha avuto seri problemi a un occhio che hanno destato più di una preoccupazione.

"Ci siamo spaventati perché Denis da un occhio non vede bene – spiega il direttore sportivo Roberto Moroni –. È successo tutto all’improvviso, ma nulla di riconducibile ad un colpo o alle conseguenze di un infortunio. Si tratta di un liquido nella retina che deve riassorbirsi, e per questo serve riposo assoluto. Dopo la prossima visita potremo esser più precisi".

Domenica pomeriggio, a San Mauro Pascoli, mister Magi dovrebbe lanciare dal primo minuto De Feo, completamente ristabilito. Ciò permetterebbe di preservare Caprari e Balleello, che si candidano a sostituire Alonzi in corso d’opera.

La Vigor parte alla volta della Romagna per cercare continuità di risultati e cancellare la brutta prestazione di domenica scorsa. "Non siamo stati brillanti contro il Notaresco, mi sembra piuttosto evidente – spiega Moroni –. Abbiamo conquistato un punto contro una rivale del nostro livello, quindi è legittimo aspettarsi qualcosa in più. Fuori casa siamo spesso risultati più fluidi nella manovra e più aggressivi, in casa le lacune stanno emergendo in maniera più evidente. Mi riferisco alla difficoltà nel creare azioni offensive, tuttavia allenamento dopo allenamento stiamo correggendo questi errori".

Domenica pomeriggio, alle 15, i rossoblu faranno visita alla Sammaurese, squadra tutt’altro che serena. Mister Asta non è più il tecnico del club, al suo posto ci sarà il vice Pino Lorenzo.

I giallorossi romagnoli stanno cercando soluzioni, tra i candidati per la panchina c’è anche l’ex Vigor Mauro Antonioli.

Nicolò Scocchera