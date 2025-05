Vigor: Magi favorito come nuovo mister, ma outsider ancora in gioco

Corsa a due o colpo di scena? Comincia a stringersi il cerchio intorno alla scelta del nuovo mister della Vigor ed i tifosi continuano a interrogarsi sulle prossime mosse della dirigenza. Sembra proprio che la scelta ricadrà su Giuliodori o Magi (con il secondo leggermente favorito), ma nessun’altra pista è definitivamente tramontata, perciò è impossibile escludere a prescindere un possibile outsider.

Lauro, Alessandrini, Fucili… Sono profili meno chiacchierati, ma pur sempre presenti. Eccezion fatta per Nico Mariani, confermato ad Urbino, e Davide Ciampelli, ormai a un passo dal Sansepolcro, nessuna candidatura è stata realmente depennata da quando è scattato il toto allenatore.

Neppure Aldo Clementi può essere escluso, tant’è che il direttore sportivo Roberto Moroni (foto) ha confermato l’intenzione di volerlo contattare. Un atto dovuto, ma anche un desiderio che molti coltivano… D’altra parte quando si parla di un tecnico così importante è inutile ignorare quanto di straordinario sia stato fatto negli ultimi anni.

Ma cosa pensano i tifosi in merito alle voci di maggio? Il sogno Fucili non è certo celato, ma via social gli appassionati vigorini hanno espresso con chiarezza il proprio gradimento nei confronti di mister Magi, complice anche il suo glorioso passato da giocatore nella spiaggia di velluto con la casacca rossoblu. Il curriculum di tutto rispetto è un altro ingrediente che stuzzica il popolo vigorino: l’opzione Magi è dunque una possibilità molto concreta, forse, al momento la più concreta.

Fermento intorno alle vicende della prima squadra, ma sarà un’estate vivace anche per i giovani.

La città di Senigallia infatti è pronta a ricevere l’FC Porto World Camp 2025. Allo stadio Bianchelli, dal 22 al 27 giugno, i tecnici portoghesi sono pronti ad accogliere tutti i ragazzi che vorranno allenarsi e divertirsi nel periodo estivo con la collaborazione della Vigor.

Il Camp è dedicato sia ai ragazzi dai 6 ai 16 anni sia alle ragazze dai 7 ai 17 anni. Gli allenamenti si svolgeranno nel campo da calcio a undici e in manto sintetico. Si potrà alloggiare nel vicino Hotel Le Querce.

Senigallia è una delle tappe programmata nel tour dei lusitani. Un atleta per ogni location avrà l’opportunità di partecipare al Training Stage e sfidare i Dragoes direttamente in Portogallo, alla FC Porto Dragon Force School.

Una bella opportunità, un’occasione di preziosa per tanti giovani talenti.

Nicolò Scocchera