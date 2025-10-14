Vigor, manca il gioco. Solo 5 reti segnate

Ogni allenatore ha il compito di infondere fiducia alla propria squadra e vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ma la Vigor non sta convincendo sul piano del gioco.

Innegabilmente ci sono degli spunti positivi dopo lo 0-0 di domenica. La solidità difensiva e la costante crescita di Novelli ad esempio: il giovane portiere scuola Ternana ha saputo reagire dopo il goffo errore contro il Sora, sfoderando prestazioni convincenti. Un fatto per nulla scontato, trattandosi di un ragazzo del 2007.

C’è poi la continuità di risultati: dopo una settimana tremenda, condita da ben 3 sconfitte consecutive, la Vigor ha vinto a Fossombrone e fermato la corsa in trasferta del Notaresco, sino a domenica scorsa sempre vincente lontano dal "Savini".

Ottime basi per lavorare, crescere e migliorare, tuttavia contro gli abruzzesi la Vigor ha creato ben poco e davanti al pubblico amico sta diventando una spiacevole costante.

Poche occasioni, portano inevitabilmente a pochi gol: finora i senigalliesi sono andati a segno appena 5 volte, stesso magro bottino del San Marino e dell’Inter Sammaurese, meglio solo del fanalino di coda Castelfidardo. Statistiche che non sfuggono ai tifosi, decisamente preoccupati come testimoniano i tanti messaggi sui canali social dedicati al club rossoblu.

Anche il centrocampo non ha dato il meglio di sé contro il Notaresco: tante ingenuità ed altrettante imprecisioni. Ciò ha permesso ai rivali di schiacciare la Vigor nella propria metà campo, soprattutto nel secondo tempo. La squadra di Vagnoni ci ha provato, avrebbe meritato qualcosa di più, ma i senigalliesi hanno avuto il merito di serrare le fila con grande efficacia.

Magi è un tecnico esperto che sta lavorando per dare un’identità ad una Vigor profondamente rinnovata e falcidiata dagli infortuni in questo inizio di stagione, ma il pubblico si aspetta una reazione, soprattutto in casa.

Il "Bianchelli", un tempo fortino quasi inespugnabile, è diventato un tabù. Nel 2025 il popolo vigorino ha assistito ad una sola vittoria che risale addirittura al febbraio scorso (gara vinta 1-0 contro la Fermana grazie ad una punizione di Gabbianelli). Un trend che tutti vogliono invertire, per ora il mercato non porterà novità quindi lo staff tecnico dovrà tirare fuori il meglio dai giocatori a disposizione e cercare di recuperare quanto prima Milli e Parrinello che porterebbero esperienza e valide alternative ad una rosa ancora troppo poco ispirata.

Nicolò Scocchera