Vigor, multa salata dal giudice sportivo

Piove sul bagnato in casa Vigor. Se i graduali recuperi di De Feo e Braconi avevano strappato timidi sorrisi alla maggior parte dei tifosi, ecco arrivare un’altra tegola, stavolta dal giudice sportivo. La Vigor infatti è stata punita con una multa di 1600 euro a causa di alcuni sostenitori, come emerge dalla motivazione ufficiale, che hanno rivolto agli ufficiali di gara espressioni minacciose ed ingiuriose a fine primo tempo ed a fine gara. Oltre a ciò, si legge nel referto, alcune persone avrebbero sputato in direzione della terna arbitrale mentre stava raggiungendo gli spogliatoi.

Non certo la notizia migliore per il club rossoblu in vista di un derby importantissimo per il prosieguo della stagione.

"Non ho ancora avuto modo di leggere il referto dell’arbitro - spiega Jacopo Colombo, direttore generale della Vigor -. Sia chiaro: non voglio assolutamente giustificare dei comportamenti sbagliati o gettare la croce sugli arbitri, persone che, come tutti noi, possono sbagliare. E non voglio focalizzarmi neppure sulla multa, seppur decisamente salata… È sbagliato generalizzare, ma con altrettanta franchezza dico che alcune scelte arbitrali, soprattutto nelle gare casalinghe, ci hanno notevolmente penalizzato. Contro il Giulianova ad esempio è stato concesso un recupero esageratamente lungo, grazie al quale i giallorossi hanno pareggiato, domenica scorsa invece è stato ammonito Gambini dopo aver subito un fallo clamoroso… È chiaro che i principali responsabili siamo noi, troppo ingenui in alcune situazioni, però servirebbe un pizzico di attenzione in più ed anche maggior equilibrio da parte degli arbitri".

Spiega chiaramente il proprio punto di vista Jacopo Colombo, ma non vuol certo accampare scuse e lo ribadisce con forza.

"Non ho mai cercato alibi e vorrei che la squadra facesse altrettanto - continua il direttore generale della Vigor -. Dobbiamo guardarci dentro e capire quali sono le cause di una partenza così deficitaria, di certo però i primi responsabili siamo noi. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi, vale anche per me naturalmente… A Fossombrone, avversario mai battuto nella storia recente, serve una reazione. Non mi accontento di una squadra che corre e rimane in partita, servono i fatti perché la Vigor ha tutte le capacità per risollevarsi".

Il messaggio alla squadra è arrivato forte è chiaro: contro il Fossombrone servirà la miglior versione della Vigor, finora troppo balbettante.

