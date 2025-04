Vigor Notaresco: sfida decisiva per la salvezza in Abruzzo senza Beu

A Notaresco la Vigor cercherà di chiudere la pratica salvezza. La squadra rossoblu è tornata a lavorare, già da lunedì, con l’obiettivo di farsi trovare pronta per la trasferta di domani in Abruzzo. La compagine senigalliese dovrà rinunciare a Beu che, di fatto, ha chiuso in anticipo la stagione. Il giovane under rossoblu ha rimediato 4 giornate di squalifica a causa delle espressioni offensive rivolte all’arbitro Merlino durante il derby di domenica contro l’Atletico Ascoli.

"Beu è un tassello fondamentale, è un under con un importante minutaggio e la sua assenza non ci voleva – spiega il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Dovremo trovare una soluzione, ma questa stangata è un problema non da poco".

Moroni chiude anche il discorso in merito alla contestazione della curva nei confronti di Antonioli: "I nostri tifosi non sono entrati in sintonia con il tecnico e questo è un aspetto evidente, ma ora serve compattezza – prosegue il ds -. Il mister è un uomo di calcio, una figura troppo esperta per non sapere come gestire un momento così delicato. Il fatto è che non siamo abituati a gestire finali di stagione così complicati, negli ultimi anni la Vigor ha sempre chiuso in bellezza e la corsa verso la salvezza provoca qualche nervosissimo di troppo. La squadra non sta esprimendo un bel gioco, è vero, ma non credo che oggi sia questa la priorità. Dobbiamo conquistare la permanenza in quarta serie sul campo, i punti che ci separano dall’obiettivo, del resto parleremo più avanti".

Il Notaresco ha interrotto la sua corsa: dopo una serie di sorprendenti vittorie, gli abruzzesi sono incappati in 3 sconfitte consecutive. Ciò non deve far abbassare la guardia ai vigorini. Infine, alcune informazioni relative alla gara del "Savini", in programma domani pomeriggio alle 15. Ai tifosi della Vigor sono stati riservati 300 tagliandi, acquistabili attraverso il circuito CiaoTicket. Il costo del biglietto è pari a 15 euro (con l’aggiunta di 1,50 euro per i diritti di prevendita). Il botteghino Ospiti resterà chiuso il giorno della gara, ma i biglietti saranno acquistabili online sino alle 12 di domani. Ingresso gratuito per gli Under 14, che dovranno presentare il documento all’ingresso dello stadio.

Nicolò Scocchera