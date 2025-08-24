Vigor, Parrinello fermo un mese. I dubbi sul fronte dell’attacco

Parrinello sarà fuori dai giochi per almeno un mese. L’esito dell’ecografia conferma i timori: lesione muscolare, in attesa di risonanza per ulteriori controlli. Viste le premesse però poteva andare peggio. Il giocatore francese ha accusato un forte dolore all’adduttore nel corso del riscaldamento prima dell’allenamento congiunto disputato dalla Vigor contro i Portuali. È il primo, vero, pesante stop della stagione rossoblu, ma la società è convinta di aver allestito una rosa all’altezza in grado di sopperire ad ogni temporanea assenza. Vero è che la preparazione è agli sgoccioli e tra una settimana la squadra di Magi sarà chiamata al primo vero test ufficiale della stagione: a Fossombrone, in Coppa Italia.

La Vigor è cambiata molto, i portieri sono apparsi timidi in qualche occasione, comprensibilmente insicuri vista l’età, ma talentuosi. In difesa, eccezion fatta per i confermati, spicca Urso a cui Magi lascerà spesso e volentieri le chiavi della difesa. Ha mostrato ottime qualità anche Pandullo, giovane atalantino, dal piede educato. Promosso anche De Marco, molto sicuro ed efficace nonostante la giovane età. C’è attesa invece intorno a Shkambaj: il terzino albanese ha avuto una preparazione piuttosto travagliata a causa di una tendinite. Ottime notizie anche dal centrocampo: Tonelli, Gambini e Pandolfi sono garanzie assolute, difficilmente sarà possibile vederli giocare insieme con assidua frequenza, la necessità di inserire un under potrebbe coinvolgere anche il centrocampo, ma loro 3 rappresentano le fondamenta della mediana.

Sospeso il giudizio sull’attacco: la batteria dei centravanti è ancora un po’ spuntata. Alonzi sta recuperando mentre Pesaresi non ha i 90 minuti nella gambe, vero è che il capitano, quanto a presenza e leadership, non è secondo a nessuno. Particolarmente positivo e degno di nota il precampionato di Balleello, decisamente più incisivo in fase realizzativa rispetto al passato.

È una Vigor valida, con tante soluzioni e una buona dose di imprevedibilità, ma finora non ha trovato la via del gol con facilità. Questo è quanto emerso dalla preparazione rossoblu. Ora un’ultima settimana di verifiche prima di aprire le danze.

Nicolò Scocchera