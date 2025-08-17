Vigor, partitella in famiglia. Alonzi con il piglio giusto

Il test contro l’Imolese sarebbe stato utile e interessante per la Vigor, ma il piano B, ovvero l’allenamento in famiglia, non ha affatto deluso le aspettative di mister Magi che mette in archivio un’altra settimana di lavoro, ricca di spunti e notizie confortanti.

La prima nota lieta riguarda Alonzi, decisamente più pimpante e finalmente tornato operativo. Nel test in famiglia è apparso più sciolto, meno timoroso… Come se le parole del tecnico fossero arrivate a bersaglio: mister Magi infatti ha spiegato al Carlino che crede in lui, ma pretende che l’impegno visto nelle ultime settimane diventi sempre più intenso. Alonzi ha risposto con i fatti, il centravanti romano ha voglia di mettersi in luce, di certo recuperare da un crociato non è semplice.

Nel frattempo i giovani scalpitano. Balleello e Stecconi continuano a crescere e soprattutto a segnare. Magi li ha notati e li terrà in forte considerazione nel corso della stagione.

Le altre buone notizie arrivano dall’infermeria. Shkambaj non ha giocato per colpa di una tendinite, ma il passo sta tornando quello dei giorni migliori ed è pronto a rientrare. Braconi invece sta lasciando alle spalle il problema ai piedi che lo aveva rallentato ad inizio preparazione, il gran gol al volo nel test in famiglia alla vigilia di Ferragosto lo dimostra.

Non al meglio invece Parrinello alle prese con un problema agli adduttori, ma la condizione del francese non preoccupa lo staff tecnico. La Vigor sta crescendo, accompagnata dall’entusiasmo del popolo rossoblu.

Nicolò Scocchera