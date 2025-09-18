Vigor, per Caprari manca solo l’ufficialità

Non è ancora ufficiale, ma Nicholas Caprari è ad un passo dalla Vigor. Il giovane attaccante anconetano classe 2006 si sta allenando al "Bianchelli" con il gruppo diretto da mister Beppe Magi e nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta. Si tratta di un giocatore solido, che predilige giocare da seconda punta, ma è perfettamente in grado di spaziare in tutte le zone dell’attacco. Solido e pronto per la categoria. Lo scorso anno infatti ha disputato un’ottima stagione con il Castelfidardo, tanto da aver attirato su di sè l’interesse della Samb nel corso del mercato invernale. Qualche mese dopo il Bra lo porta in Piemonte e in Serie C, oggi o domani però potrebbe essere la Vigor la squadra giusta per offrire al ragazzo una nuova chance in quarta serie.

"È un profilo valido che sia il mister sia il ds Moroni apprezzano tantissimo - spiega il direttore generale della Vigor Jacopo Colombo -. Non nascondo che ci piacerebbe averlo nella nostra rosa, vediamo cosa succederà nelle prossime ore… Ci tengo a precisare che siamo molto soddisfatti del lavoro del mister, in estate Moroni ha messo a disposizione del tecnico una squadra valida, composta da ragazzi in gamba, e oggi i risultati si vedono: nella voglia di vincere, nello spirito di sacrificio ed anche nei buoni risultati".

La scelta di puntare forte su Caprari è chiara, ma Jacopo Colombo la descrive con dovizia di particolari: "Seguiamo giocatori giovani per allungare le rotazioni e permettere al mister di diversificare maggiormente il suo assetto tattico - prosegue il direttore generale -. Gli infortuni hanno condizionato alcuni dei nostri ragazzi, speriamo possano tornare in gruppo in tempi rapidi. Al loro posto si sono presentati giovani agguerriti che mi hanno fatto un’ottima impressione: Gasparroni, Balleello, De Marco solo per citarne alcuni. Tutti però hanno necessità di rifiatare mentre alcuni over hanno ancora bisogno di tempo prima di rientrare… Basti pensare a Parrinello che in difesa può essere un’arma preziosa".

In attesa di conferme sul fronte Caprari, la Vigor ribadisce le modalità di acquisto dei tagliandi per la gara del "Bianchelli", in programma domenica alle 15, contro il Sora. Il servizio di prevendita è già attivo e terminerà domenica alle ore 12 al Vigor Official Store di via Cattabeni. Il botteghino ospite invece rimarrà chiuso domenica pomeriggio. I biglietti riservati ai tifosi ospiti sono complessivamente 160.

Nicolò Scocchera