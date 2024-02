Vigor, pronto l’assalto a L’Aquila: "Possiamo giocarcela alla pari"

Contro L’Aquila sarà dura, ma non si dica a Clementi che la Vigor non ha nulla da perdere. Il tecnico vigorino crede fermamente nel potenziale della sua squadra e, pur ammettendo il valore degli avversari, è fermamente convinto di potersela giocare alla pari.

"Serve coraggio quando si fanno delle scelte, quando si sperimenta qualcosa di nuovo, ciò non significa però che la Vigor non abbia nulla da perdere, anzi ci giochiamo tantissimo – afferma l’allenatore della Vigor Clementi -. Senigallia non vive di facili isterie, ma è una piazza esigente, lo è la tifoseria così come la società. In tutta onestà abbiamo sempre dimostrato di essere all’altezza di squadre che sono partite con grandi ambizioni. L’Aquila è tra le più forti, è in forma, c’è grande entusiasmo nel loro ambiente, ma contro la Vigor non è mai facile, non c’è nulla di scontato, quindi giocheremo per far risultato – rimarca il tecnico -. Ovviamente sappiamo che sarà durissima, ma giocare partite così deve essere uno stimolo. Non possiamo approcciare a un appuntamento così prestigioso senza piglio o con un atteggiamento arrendevole".

Nel corso dell’ allenamento del venerdì, Scheffer ha subito una leggera distorsione: nulla di preoccupante, ieri mattina però è rimasto precauzionalmente a riposo, vista la squalifica mister Clementi non ha voluto correre rischi inutili. Sulla via del recupero Capezzani che non sarà della partita, ma in netto miglioramento. Tempi leggermente più lunghi invece per Bartolini e Mori.

L’assenza di Scheffer però costringe mister Aldo Clementi ad ingegnarsi nelle scelte difensive. L’allenatore dovrà fare a meno di un esterno titolare che, tra l’altro, è anche under. Ed a proposito di coraggio, la novità più interessante potrebbe riguardare la difesa: il tecnico infatti porterà in Abruzzo il terzino della Juniores Alessandroni, classe 2006, e non è escluso un impiego del ragazzo. Una possibilità per nulla remota visto che l’allenatore di Senigallia ha spiegato chiaramente che non ha alcuna intenzione di rinunciare al collaudato 4-3-3.

Ecco che la scelta del giovane difensore prende quota, sarebbe un battesimo indimenticabile, contro una squadra blasonata, di fronte a migliaia di persone, tuttavia con l’aiuto di compagni più esperti l’impatto potrebbe essere più semplice.

A tal proposito Clementi potrebbe adattare Mancini sulla sinistra, in ballottagio con Bucari, ed in mezzo alla difesa scegliere Tomba ed uno tra Magi Galluzzi e Marini. La scelta di Alessandroni potrebbe avere anche un altro risvolto inedito: trattandosi di un 2006, Clementi non sarebbe costretto a giocare con un pari età in attacco, a questo punto, al fianco degli inamovibili Kerjota e Pesaresi potrebbe accomodarsi Vrioni.

Nicolò Scocchera