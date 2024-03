Vigor, prove di riscatto col Tivoli. Clementi deve inventare la difesa

La Vigor deve ritrovare continuità ed equilibrio, soprattutto in fase difensiva. Di certo la sfida di domenica prossima contro il Tivoli, seppur in casa, non sarà la miglior occasione per affinare nuove tecniche o fare esperimenti.

Mister Clementi dovrà rinunciare a due centrali su tre: Magi Galluzzi ha rimediato un rosso diretto domenica scorsa, mentre Alex Marini dovrà scontare la squalifica per somma di ammonizioni. Una situazione per nulla idilliaca a cui si aggiungono le assenze per infortunio degli esterni Mori e Bartolini.

La retroguardia rossoblu sembra aver smarrito quell’invidiabile solidità che lo scorso anno aveva sbalordito tifosi ed avversari: i cinque gol subiti dal Campobasso, poche settimane fa, hanno amplificato il problema e generato ansie tra i tifosi. Timori confermati anche domenica scorsa in occasione del gol partita di Olivieri bravo a cogliere di sorpresa la difesa vigorina, regalando così il successo all’Atletico Ascoli.

Alex Marini, perno della difesa e dello spogliatoio, dovrà scontare la squalifica, ma la sua esperienza è sempre molto utile per analizzare con lucidità la situazione.

"Non credo nella sfortuna, purtroppo abbiamo commesso alcuni errori ed i punti sono lo specchio del nostro percorso – dice Marini -. La classifica è sicuramente positiva, ma dobbiamo essere più continui. Domenica avremo l’occasione giusta per riscattarci davanti al nostro pubblico, la Vigor crede nei playoff e lotteremo fino alla fine per conquistarli".

Clementi si sta schiarendo le idee, ad oggi però le strade percorribili per risolvere il problema delle squalifiche dei difensori sono solo due. La prima coinvolge Gambini, il forte centrocampista potrebbe levarsi i panni di metronomo del centrocampo per dare man forte a Tomba in una difesa a quattro, completata sugli esterni da Scheffer e Beu. La seconda strada porterebbe a un under al centro della difesa: Subissati si allena con la prima squadra da un po’ di tempo, ma il tecnico di Senigallia ha recentemente manifestato degli apprezzamenti nei confronti del centrale 2006 Doria. Difficile fare pronostici, tuttavia, viste le assenze, non possono essere escluse delle sorprese in formazione.

"Non esistono partite facili in questo girone, ormai lo hanno capito tutti - conclude Alex Marini -. La Vigor ha dimostrato di potersela giocare contro ogni avversario. Se in estate mi avessero detto che a questo punto del torneo saremmo stati a ridosso dei playoff non avrei firmato. Non c’è mai nulla di scontato, questa squadra ha il potenziale per fare meglio di così, non è mia abitudine accontentarmi, preferisco lasciare i verdetti al campo. I margini di crescita ci sono, sta a noi migliorare".

Nicolò Scocchera