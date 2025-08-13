Vigor, salta l’amichevole. Alonzi torna nel gruppo

Niente amichevole alla vigilia di Ferragosto per la Vigor. L’Imolese ci ripensa e annulla il test previsto giovedì 14 agosto nella spiaggia di velluto. Poco male, i rossoblu disputeranno una partita in famiglia, fissata alle ore 17 dello stesso giorno, al "Bianchelli" con ingresso libero.

Arrivano buone notizie intanto dal fronte infermeria. Ardit Shkambaj, promettente esterno under, ha accusato parecchio fastidio al ginocchio qualche giorno fa. I controlli, affidati al dottor Moschini, non hanno rilevato problematiche rilevanti. Si tratta di una tendinite che non dovrebbe rallentare la preparazione del ragazzo scuola Frosinone. È rientrato in gruppo anche Federico Alonzi. Il centravanti di Frascati ha smaltito il dolore alla gamba causato da un colpo subito in allenamento.

"Federico è tornato al lavoro, nelle ultime due amichevoli era rimasto precauzionalmente ai box, ora però sta molto meglio, accusa solo un leggero fastidio - spiega il direttore sportivo Moroni -. La squadra sta lavorando bene, la preparazione procede senza intoppi e Shkambaj, Alonzi e Pesaresi stanno meglio".

Mentre mister Magi lavora per sistemare tattiche e strategie, la società spinge forte sulla campagna abbonamenti. Nell’area Hospitality del "Bianchelli" i tifosi potranno sottoscrivere il proprio abbonamento, dalle 16,30 alle 19, sino a fine agosto. Dal 29 in poi la tessera potrà essere ritirata solo nel Vigor Official Store di Via Cattabeni.

Infine un evento che tocca Senigallia e la storia del calcio rossoblu. Nobile Capuani, ex dirigente sportivo nonché calciatore della Vigor nel 1988, qualche anno fa è stato travolto da uno scandalo, in Spagna, legato al calcio scommesse. Superate le parti più drammatiche della vicenda, Capuani ha deciso di raccontare la sua verità attraverso un un libro "Il sogno nel pallone" che verrà presentato sabato sera in Piazza Roma alle 21:30.

Nicolò Scocchera