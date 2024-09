Vigor Senigallia, dal campo tante buone notizie. Mister Clementi con un mix di giovani ed esperienza

Si chiude il precampionato della Vigor, d’ora in poi tutte le gare avranno un peso specifico molto diverso, in sostanza si comincia a fare sul serio.

È stato un inizio soddisfacente per mister Clementi che ha avuto la possibilità di provare, sperimentare e aggiustare. Un precampionato che ha messo in risalto alcune sorprese, su tutte Kone. Il funambolo classe 2007 ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi vigorini a suon di giocate, assist e gol.

Positivi anche Rotondo e Pjetri che non hanno alcuna intenzione di recitare il ruolo di comprimari nel corso della stagione. Rotondo, di ritorno a Senigallia dopo la positiva esperienza a Castelfidardo, è cresciuto enormemente ed anche Pjetri sta mostrando di poter reggere la categoria, stesso discorso vale per gli esterni Fernandez e Alessandroni che, dopo una fase di ambientamento, hanno mostrato ottimi margini di crescita.

Molto promettente anche Campani, il portiere che si giocherà il posto con Edoardo Roberto ed a proposito di ritorni, impossibile non soffermarsi su D’Errico che ha sfoderato lampi di classe in queste prime giornate.

Tante buone notizie in attesa della prima gara ufficiale che si disputerà domenica prossima, al "Bianchelli", contro l’Ancona di Gadda. Un incontro valevole per la Coppa Italia, e un antipasto di campionato davvero suggestivo visto che la stessa sfida si riproporrà, in campionato, poche settimane più tardi.

L’orario è ancora da definire, il direttore operativo della Vigor Christian Romagnoli ha rassicurato tutti spiegando che il club è al lavoro per trovare la fascia oraria migliore (il club vorrebbe proporre il fischio d’inizio alle 18:30).

Indubbiamente una partita del genere vedrà un gran numero di tifosi sugli spalti dell’impianto senigalliese; ad oggi è difficile fare previsioni, tuttavia, che si tratti di Coppa o campionato, Vigor- Ancona è sempre una sfida suggestiva.

Negli anni scorsi rossoblu e biancorossi si sono dati battaglia in Promozione e in Eccellenza. Sfide combattute, con un pubblico meraviglioso e corretto a far da cornice. In sostanza Senigallia è tornata ad assaporare aria di grande calcio, sensazioni ed emozioni perdute, proprio in occasione delle sfide casalinghe contro i dorici.

In questi anni le strade di Vigor e Ancona si sono divise, percorsi diversi e campionati differenti, ma tra qualche giorno le due rivali si ritroveranno per dare il via ad una stagione che entrambe vogliono vivere da protagoniste.

Nicolò Scocchera