Vigor Senigallia in lutto, si è spenta Vilma, moglie di Luciano Rossini

Vigor Senigallia in lutt:, si è spenta Vilma, la moglie di Luciano Rossini, lo storico giornalista e cronista da mezzo secolo al seguito dei rossoblù. È stato lui ad annunciare la tragica scomparsa della sua compagna di vita per 58 anni, nel gruppo Facebook ‘A tutta Vigor Rossoblù’: "Sono letteralmente scioccato, costernato, distrutto, preso da un dolore indicibile perdere la donna che hai amato per una vita e che ti ha dato due figli. Una moglie a cui mi sento sicuramente in debito con lei nel reciproco donarsi". Tanti gli attestati di vicinanza: "Potrete quindi solo immaginare il mio stato d’animo, per cui vi prego di non telefonarmi in questi prossimi giorni".