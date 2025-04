Vigor Senigallia: sfida decisiva contro Notaresco per la salvezza

Non serve chissà quale sforzo di immaginazione per capire che il giorno dopo l’opaca prestazione contro l’Atletico Ascoli, l’umore in casa Vigor non sia dei migliori.

A fine gara i tifosi vigorini hanno contestato il tecnico Antonioli, decisamente contrariati per la gara incolore dei rossoblu. Poco mordente, pochissime iniziative, in sostanza è mancato l’atteggiamento che deve appartenere a una squadra affamata di punti.

Anche se le lunghezze dal Termoli, attualmente sestultimo, sono rimaste invariate e gli scontri diretti sorridono alla Vigor, l’ultimo step per assicurarsi la permanenza in categoria non è ancora arrivato.

La squadra continua ad essere incostante, le differenze tra una prestazione e l’altra sono evidenti e al tempo stesso preoccupanti. In questi casi l’allenatore diventa un parafulmine, tuttavia i giocatori non possono essere esentati da ogni responsabilità.

Una nota lieta però c’è: si tratta di De Angelis. Il centrocampista ascolano sentiva la partita, ma non ha affatto deluso, risultando uno dei più propositivi come non accadeva da tempo.

"De Angelis ha lavorato bene in settimana ed ho voluto premiare il suo impegno - spiega il tecnico -. Gonzalez non aveva fatto benissimo a L’Aquila, dopo tante partite da titolare ho preferito farlo riposare, offrendo a De Angelis una chance. L’ha sfruttata a pieno, ad oggi è un giocatore in forma e per un allenatore è importante sapere di poter contare su tutti gli uomini a sua disposizione".

Con l’avvento delle festività pasquali, la possibile occasione per i rossoblu di archiviare il discorso salvezza potrebbe presentarsi nel turno infrasettimanale di giovedì. La squadra di Senigallia tornerà in Abruzzo, a distanza di una decina di giorni dall’ultima vittoria contro L’Aquila, per sfidare l’imprevedibile Notaresco.

Una compagine da molti condannata alla retrocessione già a metà campionato, invece, con grande orgoglio e carattere, il Notaresco dell’ex Di Sabatino è tornato in corsa per un posto nei playout grazie ad una sorprendente serie di risultati utili consecutivi.

Al di là dei calcoli, dei paragoni e degli altri risultati, la Vigor dovrà solo pensare a vincere per mettere la parola fine su una stagione tanto sofferta.

Nicolò Scocchera